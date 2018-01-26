Музей предложил Трампу золотой унитаз вместо картины Ван Гога

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Нью-Йоркский Музей Гуггенхайма отклонил просьбу президента Дональда Трампа одолжить картину Ван Гога для Белого дома. Вместо нее в музее предложили президенту США золотой унитаз, сообщают СМИ.

Музей извинился за то, что не смог предоставить Белому дому "Пейзаж со снегом" Ван Гога, сообщает Washington Post.

В то же время Музей Гуггенхайма предложил альтернативный вариант - "солидный, 18-каратный унитаз".

В Белом доме пока не прокомментировали предложение.

По данным Washington Post, куратор музея Нэнси Спектор ответила на запрос Белого дома в сентябре прошлого года.

"Мне жаль сообщить вам, что мы не можем предоставить эту картину, поскольку она является частью музейной коллекции Танхаузера, которую нельзя перемещать за исключением редких случаев", - написала она в письме.

Копірайт зображення GUGGENHEIM Image caption В музее заявили, что не могут одолжить картину Ван Гога

Картину Ван Гога 1888 года, говорится в письме, выставят в дочернем учреждении музея с разрешения владельцев.

Однако, добавила куратор, золотой туалет, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, могут предоставить Белому дому "в долгосрочную ссуду".

"Это, конечно, очень ценный и несколько хрупкий экспонат, но мы предоставим инструкции по его установке и уходу за ним", - добавила Спектор.

Экспонат в рабочем состоянии под названием "Америка" рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США.

Американские президенты и первые леди обычно одалживают выдающиеся художественные произведения, чтобы украсить различные комнаты Белого дома.