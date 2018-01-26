Музей предложил Трампу золотой унитаз вместо картины Ван Гога
Нью-Йоркский Музей Гуггенхайма отклонил просьбу президента Дональда Трампа одолжить картину Ван Гога для Белого дома. Вместо нее в музее предложили президенту США золотой унитаз, сообщают СМИ.
Музей извинился за то, что не смог предоставить Белому дому "Пейзаж со снегом" Ван Гога, сообщает Washington Post.
В то же время Музей Гуггенхайма предложил альтернативный вариант - "солидный, 18-каратный унитаз".
В Белом доме пока не прокомментировали предложение.
По данным Washington Post, куратор музея Нэнси Спектор ответила на запрос Белого дома в сентябре прошлого года.
"Мне жаль сообщить вам, что мы не можем предоставить эту картину, поскольку она является частью музейной коллекции Танхаузера, которую нельзя перемещать за исключением редких случаев", - написала она в письме.
Картину Ван Гога 1888 года, говорится в письме, выставят в дочернем учреждении музея с разрешения владельцев.
Однако, добавила куратор, золотой туалет, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, могут предоставить Белому дому "в долгосрочную ссуду".
"Это, конечно, очень ценный и несколько хрупкий экспонат, но мы предоставим инструкции по его установке и уходу за ним", - добавила Спектор.
Экспонат в рабочем состоянии под названием "Америка" рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США.
Американские президенты и первые леди обычно одалживают выдающиеся художественные произведения, чтобы украсить различные комнаты Белого дома.