Чехия выбирает: "друг Москвы" против проевропейского профессора?
27 января завершается второй тур президентских выборов в Чехии, в котором сразились действующий глава государства Милош Земан и бывший президент академии наук Иржи Драгош.
В первом туре Земан набрал 39%, а его соперник - 27%, однако перед вторым туром социологи заявили, что их шансы почти равны.
Второй тур выборов проходит два дня - 26-27 января. Избирательные участки должны закрыться в 15 часов по Киеву. Результат станет известен через несколько часов.
Глава государства имеет ограниченные полномочия, в том числе в сфере внешней политики.
Земан в последние годы неоднократно высказывался в защиту России, а также за отмену антироссийских санкций. Кроме того, он недавно заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом".
В тоже время Иржи Драгош поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, санкции в отношении России, а также признает принадлежность Крыма Украине.
Президент Чехии Милош Земан считается адвокатом Москвы и Пекина, но в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Иржи Драгошем, Земан не стал полагаться на любовь чехов к России и сделал упор на проблему иммиграции.
Земану 73 года, а его сопернику - 68.
Обозреватели предполагают, что результат выборов зависит от того, как они смогут мобилизовать свой электорат.
По предварительным данным, 10% чехов, которые намеревались голосовать, не определились с выбором.