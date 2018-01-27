Чехия выбирает: "друг Москвы" против проевропейского профессора?

Копірайт зображення AFP Image caption Иржи Драгош (слева) и Милош Земан

27 января завершается второй тур президентских выборов в Чехии, в котором сразились действующий глава государства Милош Земан и бывший президент академии наук Иржи Драгош.

В первом туре Земан набрал 39%, а его соперник - 27%, однако перед вторым туром социологи заявили, что их шансы почти равны.

Второй тур выборов проходит два дня - 26-27 января. Избирательные участки должны закрыться в 15 часов по Киеву. Результат станет известен через несколько часов.

Глава государства имеет ограниченные полномочия, в том числе в сфере внешней политики.

Земан в последние годы неоднократно высказывался в защиту России, а также за отмену антироссийских санкций. Кроме того, он недавно заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом".

В тоже время Иржи Драгош поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, санкции в отношении России, а также признает принадлежность Крыма Украине.

Копірайт зображення EPA Image caption Милош Земан хочет стать президентом Чехии во второй раз

Президент Чехии Милош Земан считается адвокатом Москвы и Пекина, но в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Иржи Драгошем, Земан не стал полагаться на любовь чехов к России и сделал упор на проблему иммиграции.

Земану 73 года, а его сопернику - 68.

Обозреватели предполагают, что результат выборов зависит от того, как они смогут мобилизовать свой электорат.

По предварительным данным, 10% чехов, которые намеревались голосовать, не определились с выбором.