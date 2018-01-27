Атака в Кабуле возле представительств ЕС - 3 погибших, 79 раненых

Копірайт зображення BBC AFGHAN Image caption Над городом поднялось большое облако дыма

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 79 пострадали в результате мощного взрыва в столице Афганистана Кабуле.

МИД Украины проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, рассказала ВВС Украина пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

По данным полиции, это была атака смертника, организовавшего взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, расположенного рядом с представительствами стран ЕС и Высокого совета мира.

По словам свидетелей, в зоне, где произошел взрыв, находилось много людей.

Ответственность за атаку уже взяла на себя группировка "Талибан".

Неделю назад в результате нападения на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе семь украинцев. 19 украинцам удалось выжить во время смертельного нападения.

Большинство погибших и уцелевших Украинская работали на афганские авиакомпании.