В Apple придумали, как "ускорить" старые iPhone

Пользователи Apple смогут отключить энергоэффективный режим, замедляющий работу некоторых моделей смартфонов, сообщили в американской компании.

Эта опция будет доступна для iPhone 6, 6 Plus, SE, 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus.

В прошлом месяце Apple вынуждена была извиниться за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone.

На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов.

Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели.

Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - сказали в Apple.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона.

Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.