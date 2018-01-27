Спасающиеся от наводнения крысы заполонили Париж

Копірайт зображення LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images Image caption Наводнение в Париже

Вышедшая из берегов река Сена затопила крысиные гнезда и вынудила грызунов искать новые убежища.

Один из парижских уборщиков мусора снял на видео бак, кишащий крысами. Он сообщил изданию La Parisien, что мусорщики постоянно подвергаются нападениям крыс.

Ранее 25 января сообщалось, что из-за мощных наводнений уровень воды в Сене превысил 3,3 метра.

Автодороги вдоль набережных ушли под воду, движение общественного транспорта, в том числе речное сообщение, прекращено.

Временно закрыты залы Лувра, расположенные на нижних уровнях.

Музей Орсе также принял меры для сохранения произведений искусства и объявил о закрытии и переносе запланированных мероприятий на февраль.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Парижские крысы

Привыкшие к подобным капризам природы парижане уровень угрозы измеряют по своему.

Статуя солдата на мосту Альма во время знаменитого наводнения 1910 года вода в Сене была солдату по шею, сейчас уровень уже чуть выше колена. Если будет по пояс, впору объявлять эвакуацию близлежащих кварталов.

Копірайт зображення GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images Image caption Статуя солдата на мосту Альма, 25 января

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город справится с наводнением.

"Ситуация находится под контролем. По прогнозам, пик наводнения придется на субботу. Уровень воды будет подниматься медленно и у нас будет время, чтобы реагировать на ситуацию. За год мы уже четыре раза преодолели небывалую жару, два наводнения, одно весной, другое зимой. Очевидно, речь идет о том, что город адаптируется к изменению климата", - сказала Идальго.