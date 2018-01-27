Вспышка кори: 800 новых случаев заболевания еженедельно

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Еженедельно в Украине фиксируют примерно 600-800 новых случаев заболевания корью. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Продолжает распространяться заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - заявила и.о. министра в эфире "5 канала".

По ее словам, начиная с августа 2017 года, в Украине корью заболело около 6 500 человек.

Супрун также сообщила, что вспышка заболевания в некоторых областях уменьшается. Но увеличивается там, где нет высокого уровня прививки.

"Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививок по целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", - отметила глава Минздрава.

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль пожаловался на отсутствие в Закарпатье обещанных Минздравом вакцин от кори.

Соседняя Венгрия уже заявила о том, что в качестве гуманитарной помощи передаст Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

С прошлого года в Украине фиксируют резкое увеличение случаев заболевания корью. С начала 2018-го от этой болезни умерли 8 человек, среди них - пятеро детей.

Ранее Супрун заявляла, что у 86% больных не было прививки против этого вирусного заболевания.

По словам главы Минздрава, вспышка кори в Украине была неизбежной, поскольку разрушен защитный щит от заболевания - общая вакцинация.