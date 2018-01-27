Россия положительно оценила предложения Волкера по Донбассу

Копірайт зображення AFP Image caption Владислав Сурков выполняет функции посланника Путина на переговорах по Украине

Озвученные спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предложения выглядят "вполне реализуемыми", сообщил по результатам встречи в Дубае представитель России Владислав Сурков.

Его заявление опубликовало российское государственное агентство ТАСС.

По словам Суркова, основной темой переговоров вновь стало обсуждение возможности развертывания на юго-востоке Украины миссии ООН.

"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - говорится в заявлении Суркова.

Он пообещал, что Россия изучит предложения и сообщит свою позицию на следующей встрече.

Как утверждает Сурков, главным в предложениях США является то, что детальный план развертывания миротворческой миссии привязан к реализации политических пунктов Минских соглашений.

Встреча представителей США и России состоялась 26 января в Дубае.

Перед ней Курт Волкер несколько дней провел в Украине, где встретился с руководством, а также политическими и общественными деятелями страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Курто Волкер настаивает на том, что Россия должна вывести свои силы с территории Донбасса

Накануне встречи Волкер рассказал в интервью ВВС, что "если бы Россия вышла (из конфликта. - Ред.), это было бы в интересах всех сторон. (Россия последовательно отрицает участие в конфликте - прим. ВВС)

Он заявил, что хотел бы видеть на Донбассе миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность.

"Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение Минских соглашений. И в завершении этих процессов, как и говорится в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины", - заявил Волкер.

При этом он выразил сомнение о том, что Россия действительно стремится к установлению мира в регионе.

"Если Россия захочет, чтобы в регионе был мир, мы можем достичь этого. Но я не знаю, чего хочет Россия в данный момент", - добавил Волкер.

Волкер не стал комментировать результаты встречи с Владиславом Сурковым.

В тоже время Сурков в своем заявлении уточнил, что во время переговоров также коснулись "гуманитарных вопросов".

"Обсудили ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пунктов пропуска, обеспечение услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное понимание", - утверждает Сурков.