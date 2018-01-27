Россия положительно оценила предложения Волкера по Донбассу

  • 27 января 2018
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Image caption Владислав Сурков выполняет функции посланника Путина на переговорах по Украине

Озвученные спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предложения выглядят "вполне реализуемыми", сообщил по результатам встречи в Дубае представитель России Владислав Сурков.

Его заявление опубликовало российское государственное агентство ТАСС.

По словам Суркова, основной темой переговоров вновь стало обсуждение возможности развертывания на юго-востоке Украины миссии ООН.

"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - говорится в заявлении Суркова.

Он пообещал, что Россия изучит предложения и сообщит свою позицию на следующей встрече.

Как утверждает Сурков, главным в предложениях США является то, что детальный план развертывания миротворческой миссии привязан к реализации политических пунктов Минских соглашений.

Встреча представителей США и России состоялась 26 января в Дубае.

Перед ней Курт Волкер несколько дней провел в Украине, где встретился с руководством, а также политическими и общественными деятелями страны.

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Image caption Курто Волкер настаивает на том, что Россия должна вывести свои силы с территории Донбасса

Накануне встречи Волкер рассказал в интервью ВВС, что "если бы Россия вышла (из конфликта. - Ред.), это было бы в интересах всех сторон. (Россия последовательно отрицает участие в конфликте - прим. ВВС)

Он заявил, что хотел бы видеть на Донбассе миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность.

"Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение Минских соглашений. И в завершении этих процессов, как и говорится в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины", - заявил Волкер.

При этом он выразил сомнение о том, что Россия действительно стремится к установлению мира в регионе.

"Если Россия захочет, чтобы в регионе был мир, мы можем достичь этого. Но я не знаю, чего хочет Россия в данный момент", - добавил Волкер.

Волкер не стал комментировать результаты встречи с Владиславом Сурковым.

В тоже время Сурков в своем заявлении уточнил, что во время переговоров также коснулись "гуманитарных вопросов".

"Обсудили ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пунктов пропуска, обеспечение услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное понимание", - утверждает Сурков.

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