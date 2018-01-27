Россия положительно оценила предложения Волкера по Донбассу
Озвученные спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предложения выглядят "вполне реализуемыми", сообщил по результатам встречи в Дубае представитель России Владислав Сурков.
Его заявление опубликовало российское государственное агентство ТАСС.
По словам Суркова, основной темой переговоров вновь стало обсуждение возможности развертывания на юго-востоке Украины миссии ООН.
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"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - говорится в заявлении Суркова.
Он пообещал, что Россия изучит предложения и сообщит свою позицию на следующей встрече.
Как утверждает Сурков, главным в предложениях США является то, что детальный план развертывания миротворческой миссии привязан к реализации политических пунктов Минских соглашений.
Встреча представителей США и России состоялась 26 января в Дубае.
Перед ней Курт Волкер несколько дней провел в Украине, где встретился с руководством, а также политическими и общественными деятелями страны.
Накануне встречи Волкер рассказал в интервью ВВС, что "если бы Россия вышла (из конфликта. - Ред.), это было бы в интересах всех сторон. (Россия последовательно отрицает участие в конфликте - прим. ВВС)
Он заявил, что хотел бы видеть на Донбассе миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность.
"Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение Минских соглашений. И в завершении этих процессов, как и говорится в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины", - заявил Волкер.
При этом он выразил сомнение о том, что Россия действительно стремится к установлению мира в регионе.
"Если Россия захочет, чтобы в регионе был мир, мы можем достичь этого. Но я не знаю, чего хочет Россия в данный момент", - добавил Волкер.
Волкер не стал комментировать результаты встречи с Владиславом Сурковым.
В тоже время Сурков в своем заявлении уточнил, что во время переговоров также коснулись "гуманитарных вопросов".
"Обсудили ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пунктов пропуска, обеспечение услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное понимание", - утверждает Сурков.