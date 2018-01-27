Australian Open: Каролина Возняцки впервые выиграла чемпионат

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Датская теннисистка Каролина Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

В финале Australian Open-2018 вторая ракетка мира нанесла поражение лидеру мирового рейтинга румынке Симоне Халеп со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Таким образом, Возняцки впервые в карьере выиграла турнир серии "Большого шлема". Она также стала первой победительницей этого турнира из Дании за всю историю во всех разрядах.

"Я столько лет об этом мечтала. Сегодня моя мечта наконец-то осуществилась", - заявила Возняцки в послематчевом интервью.

Копірайт зображення Reuters Image caption Каролина Возняцки и Симона Халеп

Симона Халеп не скрывала своего разочарования, поскольку также рассчитывала взять первое место, однако признала, что Возняцки "играла лучше".

Призовой фонд соревнований составляет 55 млн австралийских долларов (более 40 млн долларов США).