В Австралии уже неделю не могут найти паром с 50 пассажирами
- 27 января 2018
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В территориальных водах Кирибати в Тихом океане пропал пассажирский паром с 50 людьми на борту.
Как сообщает The Guardian, паром отправился в рейс еще 18 января и должен был вернуться через два дня, однако его не могут найти до сих пор.
Его поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи.
Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании, и последний из них должен был составить около 240 километров.
Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра, у которого якобы были проблемы с движущим винтом.