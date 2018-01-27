В Австралии уже неделю не могут найти паром с 50 пассажирами

Копірайт зображення Pool/Getty Images Image caption Поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи

В территориальных водах Кирибати в Тихом океане пропал пассажирский паром с 50 людьми на борту.

Как сообщает The Guardian, паром отправился в рейс еще 18 января и должен был вернуться через два дня, однако его не могут найти до сих пор.

Его поисками занимаются спасатели из Новой Зеландии и Фиджи.

Копірайт зображення TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images Image caption Тарава, один из атоллов Кирибати

Паром "Бутираои" совершал рейсы между островами Океании, и последний из них должен был составить около 240 километров.

Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра, у которого якобы были проблемы с движущим винтом.