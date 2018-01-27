"Друг Москвы" Земан победил на президентских выборах в Чехии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милош Земан постоянно обращал на себя внимание заявлениями, идущими вразрез с официальной политикой и Праги, и всего Евросоюза

Действующий глава государства Милош Земан победил во втором туре президентских выборов в Чехии, набрав 51,5% голосов. Его соперник, экс-президент Академии наук Иржи Драгош получил 48,5% голосов.

Таковы результаты подсчета почти 100% бюллетеней.

Перевес голосов избирателей составил почти 200 тысяч, и это преимущество Земан уже не потеряет.

73-летний президент победил практически во всех регионах страны, в часности, в Праге, Брно и Пльзене, а также в заграничном округе.

В первом туре Земан набрал 39%, а его соперник - 27%, однако перед вторым туром социологи заявили, что их шансы почти равны.

Глава государства имеет ограниченные полномочия, в том числе в сфере внешней политики.

Земан в последние годы неоднократно высказывался в защиту России, а также за отмену антироссийских санкций. Кроме того, он недавно заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милош Земан во время визита в Россию в 2017 году

В тоже время Иржи Драгош поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, санкции в отношении России, а также признает принадлежность Крыма Украине.

Президент Чехии Милош Земан считается адвокатом Москвы и Пекина, но в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Иржи Драгошем, Земан не стал полагаться на любовь чехов к России и сделал упор на проблему иммиграции. Хотя такой проблемы в стране практически не существует.