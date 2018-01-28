Японская биржа вернет клиентам украденную криптовалюту

Копірайт зображення NIPPON HOSO KYOKAI Image caption В Японии произошла крупнейшая в истории кража цифровой валюты

Одна из крупнейших в Японии бирж цифровых валют Coincheck заявила, что возместит большую часть украденной во время хакерской атаки виртуальной валюты.

Coincheck обещает использовать собственные средства для возмещения более 46 млрд иен (423 млн долларов) клиентам, которые потеряли свою криптовалюту.

Японская компания остановила торги после обнаружения "несанкционированного доступа" к своей цифровой бирже.

Около 260 тыс. клиентов сообщили, что пострадали от этой кражи.

Отмечается, что украденные деньги Coincheck хранились в "горячем кошельке", который подключен к интернету - в отличие от "холодного кошелька", где средства хранятся в безопасном оффлайн-режиме.

После того, как вмешательство было обнаружено, компания заморозила депозиты и возможность снятия средств для всех криптовалют, кроме биткоинов.

Что известно о хакерской атаке?

Хакерская атака произошла в пятницу ночью. На бирже Coincheck узнали о ней лишь через восемь с половиной часов.

Исполнительный директор биржи Юсуке Оцука сообщил о похищении криптовалюта NEM. "Это примерно 58 млрд иен (534 млн долларов. - Ред.) по курсу на момент обнаружения атаки", - сообщил он.

Оцука добавил, что в Coincheck знают цифровой адрес, на который были отправлены средства, и выясняют возможность их возвращения.

"Мы их отслеживаем, и если мы сможем продолжать отслеживать, возможно, их удастся вернуть", - отметил он.

Coincheck сообщила об инциденте полицию и Агентство финансовых услуг Японии.

Как это повлияло на рынок криптовалюты?

NEM - это десятая криптовалюта по рыночной стоимости. За 24 часа ее стоимость снизилась на 11% до 87 американских центов, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, курс биткоина в пятницу снизился на 3,4%, а Ripple, по данным агентства, потеряла 9,9%.