Трамп не получал приглашения на свадьбу принца Гарри

Копірайт зображення EPA Image caption Американская актриса Меган Маркл поддерживала на выборах в 2016 году конкурентку Трампа, Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о приглашении на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая.

На вопрос, получил ли он приглашение на свадьбу, президент США ответил: "По крайней мере, мне ничего об этом не известно".

Американская актриса Меган Маркл поддерживала на выборах в 2016 году конкурентку Трампа, Хиллари Клинтон, и называла его "женоненавистником".

В интервью Пирсу Моргану для канала ITV Трамп сказал, что принц Гарри и Меган Маркл выглядят "волшебной парой".

На вопрос, хотел бы он посетить свадьбу, которая состоится в Виндзорском замке, президент ответил:

"Я хочу, чтобы они были счастливы. Я действительно желаю им счастья. Они кажутся милой парой".

Принц Гарри и Меган Маркл поженятся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Она может вместить около 800 человек, и эта свадьба будет более камерной, чем свадьба принца Уильяма и герцогини Кембриджской, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве.

Пирс Морган рассказал о своем интервью с Трампом в Twitte так: "Горячая новость! Президент Трамп заявил, что он НЕ феминист. Он cказал мне: "Нет, я бы не назвал бы себя феминистом. То есть, я думаю, это было бы слишком. Я - за женщин, за мужчин, за всех. Полное интервью смотрите в воскресенье на ITV, в 10 вечера".

Трамп дал это интервью Пирсу Моргану во время Всемирного экономического форума в Давосе, где встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как написал Морган в Twitter, Трамп сказал ему, что Тереза ​​Мэй предложила ему дважды посетить Великобританию в этом году: с рабочим визит летом и государственным визитом осенью.

Но Даунинг-стрит пока этого не подтвердили.