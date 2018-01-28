Исчезновение парома у берегов Австралии: нашли семь человек

Копірайт зображення Сили безпеки Нової Зеландії Image caption Спасатели нашли лодку, в которой были семь человек

Спасатели нашли в Тихом океане семерых людей с парома, пропавшего у коралловых островов Кирибати на северо-востоке от Австралии.

На борту судна MV Butiraoi, исчезнувшего неделю назад, находились 50 человек.

Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии.

Других 43-х пассажиров до сих пор не нашли.

Новая Зеландия и Фиджи оказывают помощь в поисково-спасательной операции.

Командир самолета Даррин Уэбб сообщил, что самолет P-3K2 Orion заметил лодку в воскресенье утром.

"Экипаж сбросил им запасы воды, пищи и радиоприемник. Сейчас с ними пытаются установить связь", - сказал он.

Представитель координационного центра спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что эта лодка была одной из двух, находившихся на борту MV Butiraoi.

Других подробностей пока не сообщается.

Копірайт зображення POOL/GETTY IMAGES Image caption Спасательная операция по поискам пропавшего парома продолжается

Паром отчалил от острова Нунути еще 18 января. По информации центра спасательных операций Новой Зеландии, он должен был преодолеть расстояние в 260 км за два дня и прибыть в порт Бетио.

Однако уже семь дней судно не могут найти. Поисковые операции ведут Новая Зеландия, которая направила для этого патрульный самолет P3 Orion, и Фиджи.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти этот паром и его пассажиров", - заявил офицер новозеландского спасательного центра Джон Эшби.

"Мы знаем, что на судне ремонтировали гребной вал незадолго до отплытия. Это, возможно, привело к проблемам во время плавания", - сказал он.

33 атолла, из которых состоит Кирибати, занимают огромную территорию в экваториальной части Тихого океана. Часть атоллов обитаема.