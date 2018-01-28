Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Умер основатель сети магазинов IKEA, швед Ингвар Кампрад, сообщили в компании. Ему был 91 год.
Кампрад умер у себя дома в провинции Смоланд, говорится в заявлении компании.
Он был "одним из величайших предпринимателей XX века", отмечается в нем.
Название IKEA является акронимом, и расшифровывается как "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд, где он родился.
Ингвара Кампрада обвиняли в связях с нацистами в прошлом, которые он назвал "самой большой ошибкой" своей жизни.