Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

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Умер основатель сети магазинов IKEA, швед Ингвар Кампрад, сообщили в компании. Ему был 91 год.

Кампрад умер у себя дома в провинции Смоланд, говорится в заявлении компании.

Он был "одним из величайших предпринимателей XX века", отмечается в нем.

Название IKEA является акронимом, и расшифровывается как "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд, где он родился.

Ингвара Кампрада обвиняли в связях с нацистами в прошлом, которые он назвал "самой большой ошибкой" своей жизни.