В Киеве в ДТП сгорели четыре автомобиля

Копірайт зображення Facebook Патрульна поліція України Image caption К счастью, в ДТП никто не пострадал

В Киеве утром 28 января произошло ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля.

По информации патрульной полиции, водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного в сторону Одесской трассы.

"На перекрестке улиц Заболотного и Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе", - говорится в сообщении.

Копірайт зображення Facebook Патрульна поліція України Image caption В аварии сгорели четыре автомобиля

От удара металлическая конструкция весом около 6 тонн, которую перевозили в кузове грузовика, вылетела вперед и снесла кабину автомобиля.

Кабина оказалась на встречной полосе и моментально загорелась, после чего огонь перекинулся еще на несколько автомобилей.

На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовик.

"К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - сообщает патрульная полиция.

На месте аварии работают соответствующие службы. Движение по улице Заболотного частично восстановлено.

Копірайт зображення Київ оперативний

Ранее об этом ДТП сообщили различные информационные ресурсы, в том числе "Киев оперативный" и ДТП.kiev.ua.