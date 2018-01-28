В Киеве в ДТП сгорели четыре автомобиля
В Киеве утром 28 января произошло ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля.
По информации патрульной полиции, водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного в сторону Одесской трассы.
"На перекрестке улиц Заболотного и Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе", - говорится в сообщении.
От удара металлическая конструкция весом около 6 тонн, которую перевозили в кузове грузовика, вылетела вперед и снесла кабину автомобиля.
Кабина оказалась на встречной полосе и моментально загорелась, после чего огонь перекинулся еще на несколько автомобилей.
На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.
В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовик.
"К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались", - сообщает патрульная полиция.
На месте аварии работают соответствующие службы. Движение по улице Заболотного частично восстановлено.
Ранее об этом ДТП сообщили различные информационные ресурсы, в том числе "Киев оперативный" и ДТП.kiev.ua.