Федерер выиграл Australian Open - свой 20-й титул Большого шлема

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Швейцарец Роджер Федерер выиграл турнир Australian Open.

Таким образом он завоевал свой 20-й титул Большого шлема.

36-летний теннисист одолел хорвата Марина Чилича.

"Он уже выиграл 19 этих турниров, выглядит как человек, который сделал это впервые", - комментирует теннисный обозреватель BBC Рассел Фуллер.

Получая кубок, Федерер не смог сдержать слез.

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"Возможно, ему 36, но он не показывает признаков усталости. Он снова доказал, что просто слишком хорош для остального мира", - добавляет Фуллер.

А Пэт Кэш, бывший победитель Уимблдона, добавил: "Несколько лет назад можно было подумать, что он уже прошел свой пик. Но он изменил свою игру и вернулся лучшим игроком".

"Не знаю, будет ли играть он на French Open, но не вижу никого, кто составил бы ему конкуренцию на Уимблдоне", - добавил Кэш.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марин Чилич - третья ракетка мира

После победы Федерер обратился к сопернику с такими словами: "Поздравляю, Марин. Быть третьей ракеткой мира - это невероятное достижение. Продолжай в таком же духе, и достигай большего".

Чилич поздравил соперника и пожелал ему всего наилучшего в этом году.

"Это удивительный турнир и большая честь - быть здесь. Надеюсь, я здесь буду играть еще не один год", - добавил он, а также поблагодарил фанатов за поддержку.