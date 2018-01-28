На митинге в Москве задержали Алексея Навального

Копірайт зображення EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT

В воскресенье в Москве на митинге был задержан оппозиционер Алексей Навальный.

Организованная им акция "Забастовка избирателей" была несогласованной и собрала, по приблизительным подсчетам, несколько тысяч участников.

На видеотрансляции с мероприятия было видно, как правоохранители задержали политика на Тверской площади и отвели его в автозак.

Сторонники политика скандировали при этом "Позор!" и "Мы не скот, выборам бойкот".

Навальный объявил "Забастовку избирателей" в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента.

Поводом для отказа в регистрации стала непогашенная судимость политика. Суды отказались рассматривать его жалобу на это решение.

В Москве митинг начался в 13 часов по киевскому времени, подобные акции проходят также в Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Накануне акции прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам и предупредила об ответственности за нарушение закона.

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники Алексея Навального

По данным правозащитников, по состоянию на 13 часов количество задержанных по всей стране приблизилось к 90 - больше всего в Уфе и Кемерове.

Кроме того, утром в офисах основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски.

Полиция выпилила дверь в офис и студию, где снимали выпуск новостей Навальный LIVE.

Директор фонда Роман Рубанов написал в Twitter, что одного из ведущих подозревают в закладке бомбы.