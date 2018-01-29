В результате взрыва в Харькове женщине оторвало пальцы

Копірайт зображення Поліція Харківщини Image caption Взрыв произошел возле аптеки и магазинов

У женщины, пострадавшей от взрыва в Харькове, взрывчаткой оторвало два пальца левой руки. Об этом BBC Украина сообщили в харьковском Центре экстренной медицины.

Взрыв произошел возле одного из магазинов на улице Ключковской в 9:30 в понедельник. В результате инцидента пострадали два человека - 53-летняя женщина и ее двухлетний внук.

"У мальчика там на голове рана, а у женщины рваная рана бедра и ампутация двух пальцев", - сообщил директор Центра Виктор Забашта. Но в целом состояние обоих пострадавших врачи назвали удовлетворительным.

Начальник областного управления Нацполиции Олег Бех уточнил, что взрывчаткой могла быть управляемая граната.

"Мы выдвинули уже несколько версий. Одна из них - возможный конфликт, который есть у владельца аптеки по предыдущему месту работы. Возможно, были и другие моменты", - сказал Олег Бех.

Он также рассказал, что пострадавшая работает уборщицей в аптеке.

После окончания работы она спускалась по лестнице, увидела оставленный пакет и попросила внука отойти.

В пакете женщина нашла металлический предмет, который впоследствии и взорвался.

Инцидент расследуют как хулиганство.