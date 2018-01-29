В Кабуле обстреляли военную базу
Боевики напали на армейскую базу рядом с военной академией в афганской столице Кабул. По меньшей мере двое военных погибли и десять получили ранения, сообщил пресс-секретарь министерства обороны.
Нападавшие были вооружены ракетными гранатометами, однако им не удалось пройти дальше входных ворот, заявил пресс-секретарь.
"Было привлечено пять боевиков, трое из которых были убиты", - сказал он.
Еще один из нападавших был арестован.
- В Кабуле уцелели 19 человек. Для них готовят спасательный самолет
- В Кабуле погиб украинец - МИД
- В Кабуле смертник взорвал машину скорой помощи: 67 погибших
- Где и когда украинцы погибали в нападениях за рубежом
Атаку связывают с деятельностью талибов и боевиков Исламского государства.
Это уже четвертый подобный случай в Кабуле за месяц.
Несколько дней назад взорвался автомобиль скорой помощи, в результате чего погибло около ста человек.
Ранее был атакован отель "Интерконтиненталь", где погибли 20 человек, среди них по меньшей мере семь украинцев.
А 4 января в результате взрыва возле полицейского участка погибли 10 граждан.