В Кабуле обстреляли военную базу

Копірайт зображення WAKIL KOHSAR / Getty Images Image caption Афганские правохранители около базы рядом с военной академией, 29 января 2018 года

Боевики напали на армейскую базу рядом с военной академией в афганской столице Кабул. По меньшей мере двое военных погибли и десять получили ранения, сообщил пресс-секретарь министерства обороны.

Нападавшие были вооружены ракетными гранатометами, однако им не удалось пройти дальше входных ворот, заявил пресс-секретарь.

"Было привлечено пять боевиков, трое из которых были убиты", - сказал он.

Еще один из нападавших был арестован.

Атаку связывают с деятельностью талибов и боевиков Исламского государства.

Это уже четвертый подобный случай в Кабуле за месяц.

Несколько дней назад взорвался автомобиль скорой помощи, в результате чего погибло около ста человек.

Ранее был атакован отель "Интерконтиненталь", где погибли 20 человек, среди них по меньшей мере семь украинцев.

А 4 января в результате взрыва возле полицейского участка погибли 10 граждан.