Навального освободили после протестов в России

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Российского оппозиционера Алексея Навального освободили после задержания во время митинга в Москве в поддержку бойкота президентских выборов.

По словам юриста г-на Навального, его подзащитного освободили без обвинений. Однако политик впоследствии должен появиться в суде, где ему могут предъявить обвинения.

Организованная Алексеем Навальным акция "Забастовка избирателей" была несогласованной и собрала, по приблизительным подсчетам, несколько тысяч участников.

Навальный объявил "Забастовку избирателей" в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента России 18 марта.

Поводом для отказа в регистрации стала непогашенная судимость политика. Суды отказались рассматривать его жалобу на это.

Копірайт зображення AFP Image caption Участники акции в Москве призвали бойкотировать президентские выборы

На видеотрансляции с акции было видно, как правоохранители задержали политика на Тверской площади и отвели его в автозак.

Сторонники политика скандировали при этом "Позор!" и "Мы не скот, выборам бойкот".

Вскоре после этого политик написал в Twitter: "Задержание одного человека теряет всякий смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня".

Акции протеста прошли во многих городах России. По сообщению, в целом по стране задержали более 180 человек.

Копірайт зображення Reuters

В воскресенье полиция также ворвалась в антикоррупционною организацию Алексея Навального в Москве. Его представитель сообщил, что правоохранители использовали электроинструмент и аргументировали свои действия сообщением о заминировании.

На митинге в Москве задержали Алексея Навального

Акции прошли после недель давления на сторонников Навального по всей России. Их задерживали и изымали листовки в поддержку протестных выступлений.

Алексей Навальный организовал массовые уличные протесты против президента России Владимира Путина зимой 2011-2012 годов. Его трижды арестовывали в 2017 году за организацию несанкционированных протестов против власти.

Владимир Путин имеет очень высокую поддержку населения и, вероятно, выиграет четвертый 6-летний срок полномочий.