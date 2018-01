"Грэмми-2018": Бруно Марс, Кендрик Ламар и другие

Копірайт зображення AFP Image caption Бруно Марс - абсолютный триумфатор "Грэмми-2018"

В ночь с воскресенья на понедельник в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми". Главным триумфатором стал Бруно Марс, победивший в шести номинациях. Среди других победителей - автор песни "Путин" Рэнди Ньюман.

Бруно Марс стал абсолютным лидером нынешней церемонии "Грэмми" - его "That's what I like" победила в трех номинациях: "Лучшая песня года", "Лучшая песня в стиле R&B", "Лучшее R&B исполнение". А альбом "24K Magic" признан "Лучшим альбомом года" и "Лучшей записью года".

Британский певец Эд Ширан также получил сразу несколько наград - за "Лучший вокальный альбом в стиле поп" и "Лучшее соло-исполнение в стиле поп".

"Грэмми" за "Лучшую песню в стиле рэп" получил американский рэпер Кендрик Ламар.

Посмертно "Грэмми" удостоился Леонард Коэн - его песня "You want it darker" выиграла в номинации "Лучшая композиция в стиле рок".

Победы "Путина" и Трифонова

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию за лучшее классическое инструментальное исполнение, а песня "Путин" композитора Рэнди Ньюмана получила премию за лучшую аранжировку.

"Путин" вышел в свет 10 октября 2016 года, незадолго до выборов президента США.

Путин в песне выглядит супер-героем. "Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга", - звучит текст песни.

Даниил Трифонов получил "Грэмми" за цикл исполнений Transcendental Ференца Листа.

В 2011 году Трифонов одержал победу сразу в трех конкурсах фортепьяно - конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, международном конкурсе имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и международном конкурсе имени Чайковского в Москве.

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован в категории "лучший классический сольный альбом" с диском "Свиридов: Отчалившая Русь", но победы не одержал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Главной женщиной на "Грэмми" стала Алессия Кара

Канадка Алессия Кара получила премию в категории "Лучший новый исполнитель". Она оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов.

Такие звезды, как Лэди Гага, Кеша, Лорди и SZA, не получили никаких премий. Из 86 премий лишь 17 получили женщины.

Неравенство в том, что касается призеров женского пола, выглядело несколько странно, учитывая тот факт, что организаторы церемонии подчеркивали свою поддержку кампаниям #TimesUp и #MeToo, выступающих против сексуальных домогательств и дискриминации.

Большинство присутствующих на церемонии вручения Грэмми пришли с белыми розами, в знак поддержки этим кампаниям.