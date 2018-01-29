Французскую альпинистку сняли с "горы-убийцы"
В Гималаях спасли французскую альпинистку, которая застряла на одной из самых смертоносных гор системы.
Элизабет Револ после драматической спасательной операции доставили в больницу.
В то же время поиски ее партнера, поляка Томаша Мацкевича, пришлось прекратить.
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Скалолазы застряли на вершине Нанга Прабат, которую также называют "горой-убийцей", в пятницу. Это произошло на высоте 7400 метров.
На спасение отправилась элитная группа польских альпинистов, которая в это время находилась неподалеку - на горе K2.
Они за ночь поднялись на Нанга Прабат, чтобы спасти г-жу Револ.
"Элизабет в госпитале в Исламабаде. У нее серьезно обморожены руки и ноги", - написал в Facebook друг г-жи Револ Людовик Джамбиази.
Почему прекратили поиски Томаша Мацкевича?
Они с г-жой Револ разделились. Ранее сообщалось, что у скалолаза начались обморожение и снежная слепота.
"Спасти Томаша, к сожалению, невозможно, - написал Джамбиази. - Из-за погоды и высоты спасателям грозила бы крайняя опасность".
"Это ужасное и мучительное решение. Нам невероятно грустно. Все наши мысли - с семьей и друзьями Томека. Мы плачем", - добавил он.
Как проходила спасательная операция?
Четверых польских альпинистов, поднимавшихся на Чогори (К2) - вторую высочайшую вершину мира - доставили в Нанга Прабат военным вертолетом.
Их высадили на 1000 метров ниже последнего известного местонахождения Револ и Мацкевича.
Далее Денис Урубко и Адам Белецкий начали подъем в полной темноте. А Ярослав Ботор и Петр Томала разбили лагерь.
Найдя г-жу Револ, скалолазы спустились обратно в лагерь. Непростой спуск продолжался более пяти с половиной часов.
Утром в воскресенье по местному времени Facebook-страница альпинистской группы сообщила, что г-жу Револ спасли. Затем ее вертолетом доставили в госпиталь.
Тем временем, в интернете запустили кампанию по сбору средств на спасательную операцию, которая собрала десятки тысяч долларов.
Когда стало известно о спасении Элизабет Револ, организатор Masha Gordon написала в Facebook: "Мы плачем от счастья".
Нанга Прабат - девятая по высоте вершина мира. Она находится на территории Пакистана.