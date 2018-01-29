Французскую альпинистку сняли с "горы-убийцы"

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В Гималаях спасли французскую альпинистку, которая застряла на одной из самых смертоносных гор системы.

Элизабет Револ после драматической спасательной операции доставили в больницу.

В то же время поиски ее партнера, поляка Томаша Мацкевича, пришлось прекратить.

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Скалолазы застряли на вершине Нанга Прабат, которую также называют "горой-убийцей", в пятницу. Это произошло на высоте 7400 метров.

На спасение отправилась элитная группа польских альпинистов, которая в это время находилась неподалеку - на горе K2.

Они за ночь поднялись на Нанга Прабат, чтобы спасти г-жу Револ.

"Элизабет в госпитале в Исламабаде. У нее серьезно обморожены руки и ноги", - написал в Facebook друг г-жи Револ Людовик Джамбиази.

Почему прекратили поиски Томаша Мацкевича?

Копірайт зображення Reuters Image caption Поиски еще одного альпиниста, Томаша Мацкевича, пришлось прекратить

Они с г-жой Револ разделились. Ранее сообщалось, что у скалолаза начались обморожение и снежная слепота.

"Спасти Томаша, к сожалению, невозможно, - написал Джамбиази. - Из-за погоды и высоты спасателям грозила бы крайняя опасность".

"Это ужасное и мучительное решение. Нам невероятно грустно. Все наши мысли - с семьей и друзьями Томека. Мы плачем", - добавил он.

Как проходила спасательная операция?

Копірайт зображення AFP / JASMINE TOURS Image caption Польские альпинисты готовятся к спасательной операции

Четверых польских альпинистов, поднимавшихся на Чогори (К2) - вторую высочайшую вершину мира - доставили в Нанга Прабат военным вертолетом.

Их высадили на 1000 метров ниже последнего известного местонахождения Револ и Мацкевича.

Далее Денис Урубко и Адам Белецкий начали подъем в полной темноте. А Ярослав Ботор и Петр Томала разбили лагерь.

Найдя г-жу Револ, скалолазы спустились обратно в лагерь. Непростой спуск продолжался более пяти с половиной часов.

Утром в воскресенье по местному времени Facebook-страница альпинистской группы сообщила, что г-жу Револ спасли. Затем ее вертолетом доставили в госпиталь.

Тем временем, в интернете запустили кампанию по сбору средств на спасательную операцию, которая собрала десятки тысяч долларов.

Когда стало известно о спасении Элизабет Револ, организатор Masha Gordon написала в Facebook: "Мы плачем от счастья".

Нанга Прабат - девятая по высоте вершина мира. Она находится на территории Пакистана.