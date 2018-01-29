Свитолина стала третьей ракеткой мира
Украинка Элина Свитолина поднялась с 4-го на 3-е место рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), хотя еще в начале января была шестой.
Рейтинг обновили после завершения Открытого чемпионата Австралии.
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23-летняя Свитолина покинула Australian Open, проиграв в четвертьфинале.
Также в рейтинге сменилась первая ракетка.
Румынку Симону Халеп потеснила Каролин Возняцки из Дании.
В первой сотне теннисисток еще три украинки: на 40-м месте Леся Цуренко, на 80-м Екатерина Бондаренко и на 85-м Екатерина Козлова.
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Также значительно улучшила свой результат 15-летняя украинка Марта Костюк, которую назвали "украинской сенсацией".
Она поднялась с 521-го места на 243-е.
Костюк впервые попала на турнир такого уровня, хотя в 2017 году выиграла юниорский Australian Open.