Свитолина стала третьей ракеткой мира

Копірайт зображення Getty Images Image caption Элина Свитолина на Australian Open 2018

Украинка Элина Свитолина поднялась с 4-го на 3-е место рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), хотя еще в начале января была шестой.

Рейтинг обновили после завершения Открытого чемпионата Австралии.

23-летняя Свитолина покинула Australian Open, проиграв в четвертьфинале.

Также в рейтинге сменилась первая ракетка.

Румынку Симону Халеп потеснила Каролин Возняцки из Дании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании целует награду на Australian Open 2018

В первой сотне теннисисток еще три украинки: на 40-м месте Леся Цуренко, на 80-м Екатерина Бондаренко и на 85-м Екатерина Козлова.

Также значительно улучшила свой результат 15-летняя украинка Марта Костюк, которую назвали "украинской сенсацией".

Она поднялась с 521-го места на 243-е.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марта Костюк и Элина Свитолина встретились в игре на Australian Open 2018

Костюк впервые попала на турнир такого уровня, хотя в 2017 году выиграла юниорский Australian Open.