В Харькове застрелился курсант

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В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Погибшего нашли в воскресенье, в 21:30. В это время он находился в суточном наряде.

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В университете подозревают, что курсант инженерно-авиационного факультета мог совершить самоубийство. Проблем со здоровьем и учебой у парня не было, говорится в сообщении.

В то же время в полиции Харькова уточнили, что у 20-летнего погибшего было ранение головы. Для караульной службы по охране военного городка он был вооружен автоматом.

В Единый реестр досудебных расследований информация внесена по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".