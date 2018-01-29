Паралимпийцы из РФ выступят под нейтральным флагом

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Международный паралимпийский комитет решил пока не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России. Как и олимпийцев, спортсменов допустят на зимнюю Паралимпиаду 2018 года в Корее только в нейтральном статусе.

Российские спортсмены смогут выступить в пяти видах спорта - горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

Ожидается, что в соревнованиях в Пхенчхане примут участие 30-35 паралимпийцев из России, не замешанных в употреблении допинга, заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс. По его словам, комитет примет меры, чтобы в следующей Паралимпиаде российские спортсмены участвовали уже под национальным флагом.

В организации отметили, что решение о допуске в нейтральном статусе было принято после того, как Российский паралимпийский комитет (ПРК) выполнил некоторые из предъявленных ему требований. Но не все: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) так и не было восстановлено в правах, напомнили в МПК. Кроме того, Россия официально так и не ответила на выводы из доклада Ричарда Макларена о массовом употреблении допинга.

"Решение было принять нелегко, но оно принято в интересах всех чистых спортсменов", - заявил представитель МПК Челси Готтел. Список допущенных на корейскую Паралимпиаду появится позже.

Признав прогресс, достигнутый ПРК в борьбе с допингом, в МПК решили, что российские паралимпийцы, которые будут соответствовать строгим критериям, смогут выступать под олимпийским флагом в статусе "Нейтральный паралимпийский спортсмен". Как и на Олимпийских играх, спортсменам запрещено демонстрировать российскую символику.

История отстранения

"Летом 2016 года выяснилось, что антидопинговая система в России коррумпирована, скомпрометирована и открыта для злоупотреблений, - сказал Парсонс, объявляя решение по паралимпийцам. - Из-за этого невозможно определить, какие российские спортсмены чисты, а какие нет. Стало понятно, что участие России в паралимпийском спорте будет ставить под сомнение доверие к спортивной конкуренции".

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это произошло вскоре после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами. Из-за дисквалификации российские паралимийцы пропустили игры в Рио-де-Жанейро. В России для них организовали альтернативные соревнования.

В последующие месяцы отстранение ПКР несколько раз продлевалось - в последний раз в декабре 2017 года. Для восстановления членства российской организации предписали выполнить ряд условий. В частности, ПКР должен был согласовать новый устав и выполнить бюджетные требования.

Министерство спорта России должно было внести в законодательство изменения, которые позволяют отстранять вспомогательный персонал спортсменов - этот пункт МПК счел выполненным.

Помимо этого российские власти должны были предоставить ответ с комментариями к выводам комиссии Макларена, а РУСАДА должно быть полностью восстановлено (это не находится в компетенции российских организаций).

Несмотря на отстранение, МПК разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к зимней Паралимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Не смогли воспользоваться этим правом следж-хоккеисты - их отбор состоялся раньше. Из-за этого они уже точно не смогут поехать на игры в Корею.

Доклад Макларена привел к санкциям и для олимпийской сборной России. 5 декабря Международный олимпийский комитет объявил о том, что сборная России отстранена от участия в Олимпиаде. По решению МОК, россияне смогут приехать в Корею только в нейтральном статусе под олимпийским флагом.

Для того, чтобы поехать на Олимпийские игры, спортсмен должен получить официальное приглашение от МОК - списки составляются на основании критериев, которые утвердила организация. Предполагалось, что попасть на соревнования не смогут те россияне, у которых в прошлом были какие-либо допинговые нарушения.

Однако в итоге приглашения от МОК не получили некоторые ведущие российские спортсмены, которых никогда не наказывали за допинг - в том числе, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Евгений Устюгов.

Паралимпийский комитет России обсудит решение о допуске в нейтральном статусе 1 февраля.