Стрельба в Киеве: один погибший, один раненый

Копірайт зображення Оксана Блищик / Facebook Image caption Стрельба произошла в помещении Украинской национальной лотереи возле станции метро Берестейская

В помещении Украинской национальной лотереи в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник одной из частных охранных фирм.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, в помещении лотереи, на улице Лагерная недалеко от станции метро Берестейская, находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор.

Туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов.

После этого нападавшие разбежались.

Копірайт зображення Оксана Блищик / Facebook

Один мужчина погиб от полученных травм на месте. Стреляли резиновыми пулями. Конфликт возник вокруг права собственности на объект, говорят в полиции.

При этом у обеих охранных фирм было свое решение суда по этому вопросу, сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, которого цитирует "Интерфакс".

"Здесь была одна частная структура охраны, приехала другая - произошел конфликт, полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - рассказал Крищенко.

Другой мужчина с огнестрельным ранением в живот был доставлен в больницу.

Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.