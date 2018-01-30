Microsoft обезвредила дефектное обновление от Intel

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Корпорация Майкрософт отключила дефектное обновление программного обеспечения процессоров Intel, которое приводило к внезапной перезагрузке некоторых компьютеров клиентов.

Intel выпустила этот пакет обновлений, чтобы решить проблему безопасности, которая могла затронуть миллионы ее процессоров по всему миру.

Но программное обеспечение стало причиной внезапной перезагрузки или выключения многих компьютеров. Позже в Intel посоветовали пользователям его не устанавливать.

В Microsoft заявили, что обновления для Windows 7, 8.1 и 10 исправляют ошибку Intel и решают проблему с перезагрузкой.

"Наш собственный опыт показывает, что нестабильность системы может при определенных обстоятельствах привести к потере данных или сбоям", - предупреждает Microsoft.

Компания заявила, что выпустила внеплановое обновление безопасности, а "Intel тестирует и внедряет новый код обновления".

Исследователи по вопросам безопасности критиковали Intel за проблемы с безопасностью.

О двух отдельные проблемах, известных как Meltdown и Spectre, стало известно ранее в январе.

"Microsoft спасает ситуацию, пока Intel выпускает некомпетентные обновления, которые приводят не только к нестабильности системы, но и к случаям уничтожения данных", - пишет Артем Русаковский, основатель сайта Android Police.

Ранее исследователи обнаружили пробелы в безопасности, которые возникают из-за центрального процессора. Они позволяют похищать личные данные в компьютерах и сетях.

Впоследствии компания Intel сообщила клиентам, что разработала обновление безопасности, чтобы решить эту проблему, но сразу же отказалась от него, потому что оно вызывало еще больше проблем.

Несмотря на это, компания заявила, что "достигла прогресса в определении первопричины" бага.

В Microsoft заявили, что не получали сообщений о кибератаках, которые касались бы проблем с безопасностью процессоров Intel.