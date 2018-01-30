Заместителя главы ФБР Маккейба уволили из-за критики Трампа
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, которого президент Трамп обвинял в предвзятом отношении, не вернется из отпуска.
По информации канала CBS, на Маккейба оказывали давление, чтобы заставить его отказаться от должности до официальной отставки в марте.
Источник канала сообщил, что Эндрю Маккейб не вернется на работу из отпуска.
Неделю назад СМИ сообщили, что Дональд Трамп планировал добиться отставки Маккейба, которого ранее обвинял в предвзятом отношении к себе.
Трамп считает, что это могло повлиять на расследование о вероятном зговоре команды Трампа с Россией во время предвыборной компании.
По словам президента Трампа, Маккейб был предвзятым, потому что его жена получала сотни тысяч долларов от организаций, связанных с Хилллари Клинтон.
В Белом доме заявили, что ни президент, ни его администрация не причастны к отставке Маккейба.
"Это решение приняли не в Белом доме. Президент не участвовал", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник.
Почему это важно?
Эндрю Маккейб - бывший подчиненный Джеймса Коми, которого Дональд Трамп уволил с поста главы ФБР в прошлом году.
После увольнения Коми расследование возглавил Маккейб.
Позже Трамп номинировал на пост директора бюро Кристофера Рэя, кандидатуру которого в августе поддержал сенат.
Недавно Рэй пригрозил подать в отставку, потому что генпрокурор Джефф Сешнс якобы давил на него, чтобы тот уволил Маккейба, сообщал на прошлой неделе вашингтонский портал Axios.