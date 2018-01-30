Директор ЦРУ: Россия попытается вмешаться в выборы в конгресс

Копірайт зображення Reuters Image caption Директор ЦРУ Майк Помпео

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью BBC, что, по данным спецслужб США, Россия попытается вмешаться в ход выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре.

"Я ожидаю, что они (российские спецслужбы, - Ред.)попытаются сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и справедливые выборы, и нам удастся добиться того, чтобы их попытки не повлияли серьезно на результат голосования".

По словам руководителя американской разведки, хотя США и Россия продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогало российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), он считает Россию враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы о подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом.

"Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать", - сказал Майк Помпео.

По его словам, США пытаются остановить подрывную деятельность России. Часть этой работы не входит в сферу ответственности ЦРУ - например, проверка источников информации и фейковых новостей.

Но спецслужбы США расследуют, кто именно стоит за подрывной деятельностью. Они используют различные технологии, чтобы остановить подобную деятельность, и пытаются противостоять российским попыткам воздействия.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Дональда Трампа давно упрекают в возможных связях с Владимиром Путиным.

Сам президент Трамп на данный момент ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы. Но практически все спецслужбы США уверены, что Россия это сделала.

Значит ли это, что Помпео трудно маневрировать между президентом и спецслужбами?

"Я не занимаюсь маневрированием. Меня интересует истина", - сказал в интервью Помпео. "Практически каждый день я лично сообщаю президенту о достоверную информацию, которая известна ЦРУ".

Майк Помпео рассказал, что проводит брифинги с президентом Трампом, когда он находится в штате Вашингтон. Брифинги касаются проблем текущей политики и стратегических вопросов.

Накануне встреч президента с иностранными лидерами эти брифинги направлены на то, чтобы дать Трампу "стратегическое преимущество".

"Он уделяет много внимания информации - ему интересны факты, которые мы ему сообщаем, и он хочет понять, почему мы считаем эти факты важными", - рассказал Помпео в интервью ВВС..