Facebook будет продвигать местные новости в стремлении добиться "надежного" контента

  • 30 января 2018
марк цукербер Копірайт зображення Getty Images
Image caption Марк Цукерберг убежден, что обновление Facebook стимулирует пользователей быть заинтересованными

Facebook заявил об изменении подачи новостей, сосредоточивая внимание на местных источниках новостей в своем стремлении к "высококачественному" контенту.

"Местные новости помогают нам понять проблемы, волнующие людей", - заявил исполнительный директор компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

Применять новый метод начнут в США.

Это произошло после того, как Facebook объявил, что делает посты коммерческих организаций, брендов и средств массовой информации менее заметными.

"Теперь мы будем показывать больше историй из источников новостей в вашем городе или поселке", - говорится в сообщении Цукерберга.

"Если вы следите за местным издателем или если кто-то делится местной историей, она может появиться в самом начале ленты новостей", - добавил он.

Марк Цукерберг убежден, что пользователи Facebook, которые будут знать, что происходит в их общинах, вероятно, будут заинтересованы в этих событиях и смогут "изменить ситуацию".

"Исследования показывают, что чтение местных новостей непосредственно соотносится с общественной активностью", - заявил руководитель Facebook.

Он добавил, что такие изменения - часть стремления компании показывать "качественные и проверенные новости".

В своем заявлении Facebook указывает, что функция "Видеть сначала" позволит пользователям выбрать, какие источники новостей, в том числе местные или национальные, они хотят видеть в верхней части своих лент.

Компания внедряет ряд изменений на своем веб-сайте и в приложении после критики из-за появления ложных новостей и дезинформации в лентах пользователей.

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