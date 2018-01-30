В Индии изнасиловали восьмимесячного младенца

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Индии нарастает гнев из-за изнасилования и сексуального насилия

В столице Индии Дели изнасиловали восьмимесячного девочку. Предварительно в преступлении подозревают ее двоюродного брата.

Как сообщают местные СМИ, ребенок находится в местной больнице в критическом состоянии.

28-летнего подозреваемого арестовали, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, но широкую огласку получил в понедельник после сообщения местных СМИ.

Руководитель Делийской комиссии для женщин Свати Маливал, которая посетила младенца в больнице в понедельник вечером, назвала полученные девочкой травмы "ужасными".

Госпожа Маливал написала в Twitter, что девочка пережила трехчасовую операцию.

"В центре интенсивной терапии больницы могли слышать, как "кричит ее сердце" . У нее ужасные травмы внутренних органов", - сказала она.

Впоследствии Свати Маливал написала другое сообщение в Twitter.

"Что делать? Как Дели может спать, когда в столице жестоко насилуют 8-месячного ребенка? Мы стали такими черствыми или просто принимаем это как нашу судьбу?" - говорится в сообщении.

Маливал также запостила обращение к премьер-министру Нарендру Моди о том, что для защиты девочек в стране необходимы "более строгие законы и полицейские ресурсы".

Внимание к сексуальному насилию в Индии возросло после группового изнасилования и убийства 23-летней студентки в автобусе в Дели в 2012 году.

Это преступление вызвало массовые протесты и заставило правительство ввести более жесткие законы, касающиеся изнасилований, включая смертную казнь.

Однако, жестокие сексуальные нападения на женщин и детей по всей стране не прекращаются.

Анализ: Гита Пэнди, корреспондент BBC, Дели

Этот тревожный случай нападения на ребенка шокировал Индию, и степень полученных травм вызвала ужас у многих людей. Это заставило задуматься о новых законах.

Но правительственная статистика показывает, что такие преступления - не редкость.

Беспокоит также то, что их количество быстро растет.

Согласно последним данным Национального бюро учета преступлений, в 2016 году в Индии зарегистрированы 19 745 случаев изнасилования детей, что на 82% больше чем в 2015 году, когда было зарегистрировано 10 855 таких дел.

Несколько лет назад 11-месячную девочку похитил сосед, когда она спала возле своей матери. Он ее жестоко насиловал в течение двух часов.

А в ноябре 2015 года совершили надругательство над трехмесячным младенцем, которого выкрали на юге города Гайдерабад.