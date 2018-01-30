В Индии изнасиловали восьмимесячного младенца
В столице Индии Дели изнасиловали восьмимесячного девочку. Предварительно в преступлении подозревают ее двоюродного брата.
Как сообщают местные СМИ, ребенок находится в местной больнице в критическом состоянии.
28-летнего подозреваемого арестовали, сообщили в полиции.
Инцидент произошел в воскресенье, но широкую огласку получил в понедельник после сообщения местных СМИ.
Руководитель Делийской комиссии для женщин Свати Маливал, которая посетила младенца в больнице в понедельник вечером, назвала полученные девочкой травмы "ужасными".
Госпожа Маливал написала в Twitter, что девочка пережила трехчасовую операцию.
"В центре интенсивной терапии больницы могли слышать, как "кричит ее сердце" . У нее ужасные травмы внутренних органов", - сказала она.
Впоследствии Свати Маливал написала другое сообщение в Twitter.
"Что делать? Как Дели может спать, когда в столице жестоко насилуют 8-месячного ребенка? Мы стали такими черствыми или просто принимаем это как нашу судьбу?" - говорится в сообщении.
Маливал также запостила обращение к премьер-министру Нарендру Моди о том, что для защиты девочек в стране необходимы "более строгие законы и полицейские ресурсы".
Внимание к сексуальному насилию в Индии возросло после группового изнасилования и убийства 23-летней студентки в автобусе в Дели в 2012 году.
Это преступление вызвало массовые протесты и заставило правительство ввести более жесткие законы, касающиеся изнасилований, включая смертную казнь.
Однако, жестокие сексуальные нападения на женщин и детей по всей стране не прекращаются.
Анализ: Гита Пэнди, корреспондент BBC, Дели
Этот тревожный случай нападения на ребенка шокировал Индию, и степень полученных травм вызвала ужас у многих людей. Это заставило задуматься о новых законах.
Но правительственная статистика показывает, что такие преступления - не редкость.
Беспокоит также то, что их количество быстро растет.
Согласно последним данным Национального бюро учета преступлений, в 2016 году в Индии зарегистрированы 19 745 случаев изнасилования детей, что на 82% больше чем в 2015 году, когда было зарегистрировано 10 855 таких дел.
Несколько лет назад 11-месячную девочку похитил сосед, когда она спала возле своей матери. Он ее жестоко насиловал в течение двух часов.
А в ноябре 2015 года совершили надругательство над трехмесячным младенцем, которого выкрали на юге города Гайдерабад.