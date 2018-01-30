"Неразрешимая" задача завела в тупик учащихся в Китае

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В Китае задача по математике, которую, скорее всего, невозможно решить, завела в тупик как учеников, так и соцсети.

Ученики начальной школы в китайской провинции Шуньцин в экзаменационном задании увидели такой вопрос: "Если на борту корабля было 26 овец и 10 коз, то сколько лет капитану корабля?"

Задача появилась в экзаменационных вопросах для пятого класса, где учатся дети до 11 лет.

Фотографии задачи вместе с героическими попытками учеников найти ответ появились на этой неделе в китайских соцсетях. Они вызвали споры и быстро стали вирусными.

Чиновники-педагоги позже заявили, что задача не была ошибкой, а была направлена на "критическое восприятие".

"Капитану не менее 18 лет, потому что он должен быть взрослым, чтобы управлять кораблем", - ответил один ученик.

"Капитану 36, так как 26 + 10 = 36, а капитан хотел, чтобы сумма животных равнялась его возрасту", - догадывается еще один.

Еще один ученик просто сдался: "Возраст капитана ... Я не знаю, я не могу решить эту задачу".

Копірайт зображення WEIBO Image caption Фото задачи в соцсетях стало вирусным

В интернете, однако, люди не были столь любезными.

"Этот вопрос вообще нелогичен. Учитель хотя бы знает ответ?" - написал один комментатор на Weibo, китайской платформе микроблогов.

"Если в школе 26 учителей, 10 из которых не думают, то сколько лет директору?" - спрашивает другой.

Однако, некоторые встали на защиту школы, которую не называют в сети, говоря, что задача способствует развитию критического мышления.

"Нужно, чтобы ученики думали. Это и делается", - комментирует пользователь.

"Этот вопрос заставляет детей объяснить свое мнение и дает им простор для творчества. Надо, чтобы таких вопросов было больше", - говорит другой.

"Думать нестандартно"

26 января Департамент образования провинции Шуньцин сообщил, что цель задачи - "проверить ... критическое сознание и умение думать самостоятельно".

"Некоторые исследования указывают на то, что ученики начальной школы в нашей стране не имеют критического мышления в математике", - говорится в сообщении.

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Традиционный китайский метод образования придает важное значение конспектированию и повторению, известных как зазубривание. Критики говорят, что это препятствует творческому мышлению.

Департамент образования заявляет, что задачи, вроде этой про корабль, заставляют "выходить за рамки и думать нестандартно".

И, конечно, всегда найдется человек, у которого есть ответ на все вопросы.

"Суммарный вес 26 овец и 10 коз - 7700 кг, основанный на среднем весе каждого животного", - написал в Weibo один комментатор.

"В Китае, если вы управляете кораблем, который перевозит более 5000 кг груза, вы должны иметь лицензию на пять лет. Минимальный возраст для получения лицензии - 23 года. Таким образом, возраст капитана судна - не менее 28 лет", - рассуждает автор.