Принц Уильям и Кейт в Швеции поиграли в хоккей

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Герцог и герцогиня Кембриджские забили серию пенальти, когда их учили играть в хоккей с мячом в Стокгольме.

Принц Уильям забил два гола, в то время как его жена Кейт забила только один. Перед этим они просмотрели игру с 11 игроками на катке размером с футбольное поле.

В плане визита супругов в Швецию также встреча с кронпринцессой Викторией и ее мужем, принцем Даниэлем.

После двухдневного визита в Швецию Уильям и Кейт отправятся в Норвегию.

Во время своего первого визита в страны Скандинавии герцог и герцогиня Кембриджские также оценят шведский дизайн.

На этом архитектурном мероприятии будет представлена ​​компания Ikea, основатель которой умер ранее в январе.

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Принц Уильям и его супруга также встретятся с учеными, чтобы услышать о том, как Швеция решает проблемы психического здоровья.

Позже супруги посетят официальный ужин в резиденции британского посла, на который также приглашен известный актер, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Тор" Стеллан Скарсгард, а также актриса, сыгравшая в фильме Ex Machina Алисия Викандер.

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Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская беременна третьим ребенком и страдала от токсикоза на ранних сроках беременности, она, как ожидается, будет участвовать во всех мероприятиях во время этой поездки.

Из-за своего положения герцогиня Кембриджская была вынуждена пропустить ряд событий прошлого года.

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Представитель пары Джейсон Кнауф рассказал, что этот зарубежный визит даст возможность герцогу и герцогине познакомиться с как можно большим количеством шведов и норвежцев.

"Их королевское высочество встретит широкий круг людей, в частности детей и молодежь, людей, работающих в сфере психического здоровья и лидеров в бизнесе, ученых и исследователей, чиновников, представителей гражданского общества и художников", - добавил Кнауф.