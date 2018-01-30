"Топаза" Кромского приговорили к 8 годам с конфискацией

Копірайт зображення Unian Image caption Игнат "Топаз" Кромской получил 8 лет тюрьмы

Киевский районный суд Харькова признал виновным Игната Кромского, известного как "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля.

За это мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура же требовала максимального наказания - 15 лет тюрьмы.

Сам Кромской в суде вину не признал и просил оправдания.

Копірайт зображення Unian Image caption Судебное заседание по делу Кромского, Харьков, 30 января 2018 года

У "Топаза" еще есть время подать апелляцию и просить о помиловании. Его защитников на заседании не было.

Кромского обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение автомобилем.

Копірайт зображення Unian Image caption Игнат Кромской был участником охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве

Следствие называет Кромского организатором захвата Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев и организатором беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской.

Кромского задержали 28 марта 2014 года. На следующий день суд в Харькове избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал.

В апреле 2014 года его задержали в Донецке и по решению суда взяли под стражу без права внесения залога.

Игнат Кромской был участником охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве.

Он стал известен под позывным "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают так называемые "титушки" и он несколько раз просит о помощи Кромского: "Топаз, дай команду!".