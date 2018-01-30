"Топаза" Кромского приговорили к 8 годам с конфискацией
Киевский районный суд Харькова признал виновным Игната Кромского, известного как "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля.
За это мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура же требовала максимального наказания - 15 лет тюрьмы.
Сам Кромской в суде вину не признал и просил оправдания.
У "Топаза" еще есть время подать апелляцию и просить о помиловании. Его защитников на заседании не было.
Кромского обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение автомобилем.
Следствие называет Кромского организатором захвата Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев и организатором беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской.
Кромского задержали 28 марта 2014 года. На следующий день суд в Харькове избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал.
В апреле 2014 года его задержали в Донецке и по решению суда взяли под стражу без права внесения залога.
Игнат Кромской был участником охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве.
Он стал известен под позывным "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана".
Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают так называемые "титушки" и он несколько раз просит о помощи Кромского: "Топаз, дай команду!".