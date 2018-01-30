Запуск украинской ракеты "Нептун": что она может?

Копірайт зображення Апарат РНБО України Image caption Запуск ракеты "Нептун", 30 января 2018 года

Во вторник испытали новую украинскую крылатую ракету "Нептун", которая способна поражать наземные и морские цели.

"Запуск "Нептуна" связан с созданием новых образцов вооружения. Это полностью национальный проект - нет зависимости от иностранных партнеров, что имеет особое значение на фоне отказа отдельных западных оборонных компаний поставлять Украине подобные образцы или составляющие к ним", - рассказал ВВС Украина Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Военный эксперт отметил, что это дозвуковая ракета, схема ее полета - стандартная для крылатой модели.

"На маршевом участке высота полета - 10-30 м, на конечном участке 4-5 м. Боевая часть - осколочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться как противорадиолокационная ракета", - объясняет Згурец.

Она обеспечивает дальность стрельбы по морской цели на расстоянии 280 км, а по береговой стационарной цели - еще дальше.

Эксперт говорит, что ее можно сравнить с американскими, китайскими и советскими ракетами с дальностью в пределах 300 км.

"Она способна поражать цели на той дальности, на которой другие украинские ракеты не могут", - говорит он.

За создание нового образца вооружения отвечает ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

"Сейчас, исходя из уровня и особенностей угроз, наиболее актуальна версия наземного комплекса, поскольку она обеспечит как защиту с моря, так и поражение наземных объектов", - добавляет Згурец.

Предполагается, что "Нептун" будет на вооружении у береговых войск. Ракеты будут использовать для контроля над акваторией Черного моря.

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Это было первое публичное испытание "Нептуна". Ему предшествовали закрытые, которые продлятся и в дальнейшем.

Когда именно ракеты поступят на вооружение - пока неизвестно, ведь "Нептун" должен пройти все этапы государственных испытаний.

В дальнейшем ракета может быть адаптирована под корабельную и авиационные версии.

Сколько таких ракет уже изготовлено - пока держат в секрете.

"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов после завершения испытаний.