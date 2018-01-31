Кабмин уволил Романа Насирова
Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Насирова отстранили от обязанностей еще в марте 2017 года после того, как его задержали детективы НАБУ.
Следователи обвинили его в нанесении государству ущерба на сумму 2 млрд гривен. Он якобы предоставил безосновательные налоговые рассрочки предприятиям депутата Верховной Рады Александра Онищенко.
Онищенко еще в 2016 году бежал из Украины, а НАБУ расследует в отношении него ряд уголовных дел.
В свою очередь, Роман Насиров считает, что ГФС законно предоставляла налоговые рассрочки предприятиям Александра Онищенко, и они не нанесли государству ущерб.
"Государство не то, что не получило убытки, государство получит больше денег, чем если бы платежи были уплачены вовремя", - заявлял ранее Насиров.
Сначала суд не смог избрать ему меру пресечения в отведенные законом три дня, и сотни активистов блокировали здание суда.
После этого суд таки арестовал Насирова, но с правом залога в 100 млн гривен, хотя обвинения просило о двух миллиардах.
Роман Насиров почти сразу заплатил залог и вышел на свободу. Также он сдал все паспорта для выезда за границу.
В декабре Шевченковский районный суд начал рассмотрение дела против бывшего руководителя Государственной фискальной службы по существу.
Британское гражданство?
По данным НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, Насиров имеет британский паспорт и не сдал его, а следовательно нарушил условия пребывания под залогом.
Однако в июне 2017 года Соломенский суд Киева отказался взимать залог, ведь обвинение якобы не предоставило доказательств британского гражданства Насирова.
Роман Насиров утверждал, что не имеет британского паспорта и не является подданным королевы.
В дело даже вмешалось посольство Великобритании в Украине, ведь именно на информацию от дипломатов ссылалось НАБУ.
В посольстве сделали специальное заявление, в котором настаивали на британском гражданстве Насирова и даже указывали на его возможное уголовное преследование в Британии.
"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - заявили в посольстве.