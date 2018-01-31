Кабмин уволил Романа Насирова

Копірайт зображення УНИАН Image caption Романа Насирова отстранили от обязанностей еще в марте 2017 года

Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова отстранили от обязанностей еще в марте 2017 года после того, как его задержали детективы НАБУ.

Следователи обвинили его в нанесении государству ущерба на сумму 2 млрд гривен. Он якобы предоставил безосновательные налоговые рассрочки предприятиям депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Онищенко еще в 2016 году бежал из Украины, а НАБУ расследует в отношении него ряд уголовных дел.

В свою очередь, Роман Насиров считает, что ГФС законно предоставляла налоговые рассрочки предприятиям Александра Онищенко, и они не нанесли государству ущерб.

"Государство не то, что не получило убытки, государство получит больше денег, чем если бы платежи были уплачены вовремя", - заявлял ранее Насиров.

Сначала суд не смог избрать ему меру пресечения в отведенные законом три дня, и сотни активистов блокировали здание суда.

После этого суд таки арестовал Насирова, но с правом залога в 100 млн гривен, хотя обвинения просило о двух миллиардах.

Роман Насиров почти сразу заплатил залог и вышел на свободу. Также он сдал все паспорта для выезда за границу.

В декабре Шевченковский районный суд начал рассмотрение дела против бывшего руководителя Государственной фискальной службы по существу.

Британское гражданство?

По данным НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, Насиров имеет британский паспорт и не сдал его, а следовательно нарушил условия пребывания под залогом.

Однако в июне 2017 года Соломенский суд Киева отказался взимать залог, ведь обвинение якобы не предоставило доказательств британского гражданства Насирова.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Роман Насиров во время заседания Апелляционного суда Киева

Роман Насиров утверждал, что не имеет британского паспорта и не является подданным королевы.

В дело даже вмешалось посольство Великобритании в Украине, ведь именно на информацию от дипломатов ссылалось НАБУ.

В посольстве сделали специальное заявление, в котором настаивали на британском гражданстве Насирова и даже указывали на его возможное уголовное преследование в Британии.

"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - заявили в посольстве.