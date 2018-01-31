Facebook будет блокировать рекламу криптовалют

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Компания Facebook заявила, что будет блокировать любую рекламу, которая предлагает товары и услуги, связанные с криптовалютой.

В Facebook сообщили, что они открыты для новых технологий, но многие компании действовали "недобросовестно", восхваляя достоинства виртуальных валют.

В последнее время на волне огромного роста биткоина в цене появились новые криптовалюты.

Facebook призвала пользователей сообщать о любой рекламе, которой удалось обойти меры безопасности компании.

Также там признали, что не всегда смогут блокировать рекламу криптовалюты.

"Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и ​​услугах через рекламу в Facebook и не боялись мошенничества или обмана", - написал Роб Лезен, директор по управлению продуктами для Facebook Business.

Однако, по его словам, существует много компаний, которые рекламируют бинарные опционы, ICO и криптовалюты, которые сейчас работают недобросовестно.

Термин ICO по аналогии с IPO (от англ. Initial Public Offering - первичное публичное предложение акций) - первичное предложение монет - поощряет людей покупать новые криптовалюты, прежде чем они начнуть работать, в надежде на то, что однажды они будут стоить дороже, поскольку монеты становятся все популярнее.

Некоторые компании использовали ICO для получения крупных сумм денег, но без бремя нормативно-правового соответствия, которое присутствует при получение налычных через более традиционные инвестиционные каналы.

Из-за этого многие ICO просто исчезли, с минимальным ресурсом для "инвестора" - это очень общий термин, поскольку те, кто платит в ICO, обычно не получают реальной доли в новой компании.

Страх обмана

Использование рекламы в Facebook, чтобы вызвать обсуждение новой схемы в соцсетях, может быть особенно эффективным, особенно если это поощряют знаменитости.

В прошлом году бывшего боксера Флойда Мейвезера раскритиковали за популяризацию криптовалюты, что впоследствии стало объектом судебного иска, связанного с обманом. При этом лично Мейвезеру обвинения не предъявили.

Зарабатывание денег при помощи ICO запретили в Южной Корее и Китае, а регуляторы других стран предупредили о том, что этого делать не стоит.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе заявила об аресте активов одной фирмы, которая сообщила о сборе 600 млн долларов США через ICO.

В Facebook заявили, что новая политика будет изначально обширной, и со временем будет развиваться ещё больше.

"Реклама не должна продвигать финансовые продукты и услуги, которые часто связаны с недостоверными или ложными методами продвижения товара, такими как бинарный опцион, первичное предложение монет (ICO) или криптовалюта", - говорится в заявлении компании.

Согласно новой политике, реклама с использованием таких фраз как "Новая ICO! Покупайте токены с 15% скидкой сейчас!" или "Используй деньги из пенсионного фонда для приобретения биткоинов" будет запрещена, сообщает Facebook.

Для компании такой шаг - последняя попытка защитить целостность своей рекламной платформы, которая в течение последних 12 месяцев была под угрозой из-за невозможности противостоять российской пропаганде и другому неуместному контенту.