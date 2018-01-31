Умер космонавт Леонид Каденюк
Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал Гройсман в Facebook.
Украинские СМИ подтверждают эту информацию со ссылкой на друзей Леонида Каденюка.
В частности, агентство УНН со ссылкой на неназванный источник из окружения космонавта сообщило, что Каденюк умер в парке Царское Село до приезда "скорой".
Обстоятельства и причины смерти выясняются.
Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.
В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.
Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.
В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.