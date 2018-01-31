Умер космонавт Леонид Каденюк

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Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал Гройсман в Facebook.

Украинские СМИ подтверждают эту информацию со ссылкой на друзей Леонида Каденюка.

В частности, агентство УНН со ссылкой на неназванный источник из окружения космонавта сообщило, что Каденюк умер в парке Царское Село до приезда "скорой".

Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.