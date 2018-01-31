"Национальные дружины" говорят, что будут патрулировать улицы без оружия

Копірайт зображення "Национальные дружины" Image caption В состав "Национальных дружин" входит около тысячи человек, говорят в организации

Члены общественной организации "Национальные дружины", которые планируют патрулировать улицы некоторых городов Украины, не будут иметь при себе оружия.

Об этом заявило руководство организации в ответ на вопрос ВВС Украина.

Ранее стало известно, что онлайн-анкета, которую необходимо заполнить при вступлении в "Национальные дружины", содержит вопрос: "Есть ли у вас легальное оружие?"

Руководитель "дружин" Игорь "Черкас" Михайленко объяснил, что он как руководитель хочет знать, у кого из членов его организации есть оружие на случай внешней агрессии или борьбы с сепаратизмом, если не будет соответствующей реакции со стороны властей.

"Я хочу знать, у кого из моих соратников есть оружие, чтобы быстро сплотиться в одном месте и принять бой. Все", - заявил Игорь Михайленко.

А пресс-секретарь "Национальных дружин" заверил, что, патрулировать улицы городов "дружинники" будут без оружия.

Игорь Михайленко также сообщил, что сейчас в состав его организации входит около тысячи человек.

Он заверил, что "дружинники" незаконных действий не совершают", а лишь "помогают" полиции поддерживать правопорядок.

Игорь Михайленко исключил возможность проявления агрессивной ксенофобии со стороны членов его организации, однако отметил, что сам придерживается идеологии национализма.

В организации также утверждают, что финансируются они исключительно за счет членских взносов, при этом фиксированной суммы взносов нет.

Присяга

Копірайт зображення ndrugua.org Image caption Глава "Национальных дружин" Игорь Михайленко ранее возглавлял полк "Азов", в частности во время боев за Широкино

В воскресенье в Киеве состоялся марш присяги "Национальных дружин", связанных с полком "Азов" и партией "Национальный корпус".

Более 600 человек в одинаковых куртках, некоторые в балаклавах, прошлись по центру столицы к Киевской крепости, где собственно и состоялась присяга.

Марш вызвал бурную реакцию в соцсетях, где "Национальные дружины" сравнивали и со "штурмовыми отрядами" нацистской Германии, и с советскими "добровольными народными дружинами".

"Нас много. Мы не боимся применить Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!" - такая надпись сопровождала видео марша на странице "Национальных дружин" в Facebook (орфография сохранена. - Ред).

В комментарии ВВС Украина представитель партии "Национальный корпус" рассказал, что юридически "Национальные дружины" являются отдельной организацией, но принадлежат к "азовскому движению".

"Тоталитарные" действия?

В "Национальном корпусе" отрицают возможность использования "дружин" в политических целях, в частности в интересах министра внутренних дел Арсена Авакова (полк Нацгвиардии "Азов" находится в подчинении МВД).

"Президент и все министры так или иначе являются представителями одной команды - нынешней власти ... А мы - антисистемны", - отметил представитель "Национального корпуса".

Во вторник Арсен Аваков заявил, что не допустит деятельности парамилитарных образований.

"Есть только одна монополия на применение силы - государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными", - сказал он.

В то же время правозащитники предостерегают, что создание организаций в "помощь правоохранителям", хотя и находится в рамках закона, но несет определенные риски.

"В ситуации, когда есть бесконтрольное насилие на улицах, тяжелая социально-экономическая ситуация, люди ищут сильную руку. Аргументируют это тем, что "они же за порядок". Но это все проявление тоталитарного государства и тоталитарных действий", - заявил ВВС Украина правозащитник Владимир Чемерис.