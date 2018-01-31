В Австралии в секонд-хенде нашли секретные документы правительства

Копірайт зображення Getty Images Image caption Австралийское правительство во главе с Малкольмом Тернбуллом поручило провести проверку из-за утечки секретных документов

Австралийские чиновники начали расследование инцидента, в результате которого были обнародованы тайные правительственные документы.

На этой неделе австралийский общественный вещатель ABC опубликовал серию эксклюзивных статей, в которых использовались документы действующего и предыдущих правительств.

В среду ABC сообщил, что документы нашли в закрытых шкафах, приобретенных в комиссионном магазине в Канберре. Ранее этому магазину продали по низкой цене мебель из правительственных учреждений.

В австралийском правительстве приказали провести срочную проверку.

ABC описал инцидент как "одну из самых больших брешей в безопасности правительства в истории Австралии".

По данным общественного вещателя, в шкафах были сотни документов, и большинство из них - секретные.

К шкафам долго не могли найти ключи, поэтому несколько месяцев они стояли закрытыми. Затем у нового владельца лопнуло терпение и он взломал замки на шкафах.

В ABC не называют ни владельца шкафов, ни название магазина, где они были куплены.

О чем идет речь в обнародованных документах

Обычно документы австралийского правительства хранят засекреченными, пока их не обнародуют через 20 лет после подписания.

Документы, обнаруженные в шкафах из магазина в Канберре, освещающих работу пяти австралийских правительств.

По итогам изучения найденных документов в АВС сообщили, что:

Федеральная полиция Австралии за пять лет потеряла почти 400 документов, касающихся национальной безопасности.

Правительство бывшего премьер-министра Тони Эббота рассматривало возможность лишения права на социальную помощь граждан в возрасте до 30 лет.

Администрация экс-премьера Джона Говарда обсуждала возможность лишить граждан права не давать показания во время допроса в полиции.

Многие австралийцы к истории о найденных документах отнеслись с юмором. Однако некоторые считают, что информация о национальной безопасности страны может оказаться где угодно, в том числе ее могут получить правительства других стран.

Находка секретных документов произошла в то время, когда в Австралии идут ожесточенные дебаты о новых законах, направленных на предотвращение иностранного вмешательства в политику страны.