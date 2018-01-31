В Австралии в секонд-хенде нашли секретные документы правительства
Австралийские чиновники начали расследование инцидента, в результате которого были обнародованы тайные правительственные документы.
На этой неделе австралийский общественный вещатель ABC опубликовал серию эксклюзивных статей, в которых использовались документы действующего и предыдущих правительств.
В среду ABC сообщил, что документы нашли в закрытых шкафах, приобретенных в комиссионном магазине в Канберре. Ранее этому магазину продали по низкой цене мебель из правительственных учреждений.
В австралийском правительстве приказали провести срочную проверку.
ABC описал инцидент как "одну из самых больших брешей в безопасности правительства в истории Австралии".
По данным общественного вещателя, в шкафах были сотни документов, и большинство из них - секретные.
К шкафам долго не могли найти ключи, поэтому несколько месяцев они стояли закрытыми. Затем у нового владельца лопнуло терпение и он взломал замки на шкафах.
В ABC не называют ни владельца шкафов, ни название магазина, где они были куплены.
О чем идет речь в обнародованных документах
Обычно документы австралийского правительства хранят засекреченными, пока их не обнародуют через 20 лет после подписания.
Документы, обнаруженные в шкафах из магазина в Канберре, освещающих работу пяти австралийских правительств.
По итогам изучения найденных документов в АВС сообщили, что:
- Федеральная полиция Австралии за пять лет потеряла почти 400 документов, касающихся национальной безопасности.
- Правительство бывшего премьер-министра Тони Эббота рассматривало возможность лишения права на социальную помощь граждан в возрасте до 30 лет.
- Администрация экс-премьера Джона Говарда обсуждала возможность лишить граждан права не давать показания во время допроса в полиции.
Многие австралийцы к истории о найденных документах отнеслись с юмором. Однако некоторые считают, что информация о национальной безопасности страны может оказаться где угодно, в том числе ее могут получить правительства других стран.
Находка секретных документов произошла в то время, когда в Австралии идут ожесточенные дебаты о новых законах, направленных на предотвращение иностранного вмешательства в политику страны.