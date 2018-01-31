Гонконг запрещает торговлю слоновой костью
Законодатели Гонконга проголосовали за постепенный запрет торговли слоновой костью.
Продажу слоновой кости будут постепенно прекращать и полностью запретят в 2021 году.
Во время этого голосования у законодательного органа Гонконга собрались демонстранты с лозунгом: "Действительно ли вам нужны палочки для еды из слоновой кости?"
Более 90% покупателей слоновой кости - с материковой части Китая. Именно эта территория до настоящего времени была крупнейшим импортером этого товара.
Местная депутат Элизабет Кват заявила, что это голосование стало замечательным днем для слонов, но такие изменения надо эффективно использовать.
"Сейчас наши правоохранительные органы должны должным образом обеспечить этот запрет", - сказала она.
Представитель неправительственной организации WildAid Алекс Гоффорд сказал: "Это великий момент в истории охраны слонов".
Подобный запрет был введен во всем материковом Китае в начале этого года.
По данным Международного союза охраны природы, из-за браконьерства за последнее десятилетие в Африке количество слонов уменьшилось на 110 тыс. и достигло общего показателя 415 тыс. животных.