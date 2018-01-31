Гонконг запрещает торговлю слоновой костью

Копірайт зображення SIMON MAINA/AFP/GETTY IMAGES Image caption Торговлю слоновой костью в Гонконге полностью запретят до 2021 года

Законодатели Гонконга проголосовали за постепенный запрет торговли слоновой костью.

Продажу слоновой кости будут постепенно прекращать и полностью запретят в 2021 году.

Во время этого голосования у законодательного органа Гонконга собрались демонстранты с лозунгом: "Действительно ли вам нужны палочки для еды из слоновой кости?"

Более 90% покупателей слоновой кости - с материковой части Китая. Именно эта территория до настоящего времени была крупнейшим импортером этого товара.

Местная депутат Элизабет Кват заявила, что это голосование стало замечательным днем ​​для слонов, но такие изменения надо эффективно использовать.

"Сейчас наши правоохранительные органы должны должным образом обеспечить этот запрет", - сказала она.

Представитель неправительственной организации WildAid Алекс Гоффорд сказал: "Это великий момент в истории охраны слонов".

Подобный запрет был введен во всем материковом Китае в начале этого года.

По данным Международного союза охраны природы, из-за браконьерства за последнее десятилетие в Африке количество слонов уменьшилось на 110 тыс. и достигло общего показателя 415 тыс. животных.