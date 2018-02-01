Сенат Польши одобрил закон о "преступлениях украинских националистов"

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Сенат Польши принял противоречивый закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

"За" проголосовали 57 сенаторов, преимущественно из правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), против - 23 сенатора оппозиционных сил, еще двое воздержались.

Официальное название законопроекта - "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы".

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

Закон запрещает использование словосочетания "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, он также запрещает обвинять поляков в содействии нацистскому Холокосту.

За отрицание этих преступлений предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до трёх лет.

26 января этот законопроект поддержал Сейм Польши. Он вступит в силу после подписания президентом.

Документ уже вызвал критику со стороны украинского Министерства иностранных дел, а также правительства Израиля.

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Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено принятием этого законопроекта и призвало польскую сторону к открытости и конструктивности.

"Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе - некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится в заявлении министерства от 26 января.

В ведомстве напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, пострадали от тоталитарных режимов в период Второй мировой войны.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Израиль против

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с жесткой критикой в отношении законопроекта.

"Я категорически против этого закона. Невозможно изменить историю и нельзя отрицать Холокост", - говорится в его заявлении.

Копірайт зображення AFP Image caption Биньямин Нетаньяху выступил против польского закона

В то же время президент Польши Анджей Дуда в телевизионном интервью заявил, что его страна не может отступить и имеет право "защищать историческую правду".

31 января Госдепартамент США попросил польское правительство пересмотреть законопроект, заявив, что США обеспокоены тем, что документ может подорвать свободу слова в стране, а также приведет к росту уже существующих дипломатических барьеров.