АТО: один погиб, пятеро ранены

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В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе за сутки погиб один украинский военнослужащий, еще 5 получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Подробности и обстоятельства гибели бойца ВСУ не сообщают.

Получившие контузии были доставлены в больницу. Их состояние удовлетворительное.

Всего за минувшие сутки военнослужащие зафиксировали 5 обстрелов. На луганском направлении - в районе Новоалександровки и Станицы Луганской. На донецком - в пригороде Авдеевки.

Кроме того, в районе Крымского разорвались три мины. По предварительной информации пострадавших среди местных жителей нет.

На интернет-ресурсах так называемой "ДНР" заявляют о 12 случаях нарушения режима тишины за прошедшие сутки.