Netflix возобновляет съемки "Карточного домика"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грег Киннер и Дайан Лейн присоединятся к съемкам

Компания Netflix возобновляет съемки последнего сезона сериала "Карточный домик".

Также производители сериала сообщили о привлечении к съемкам двух новых актеров. К Робин Райт присоединятся актеры Грег Киннер и Дайан Лейн.

Netflix в среду уже начал работу над продолжением сериала с новыми актерами.

Ранее компания заявила, что разрывает сотрудничество с Кевином Спейси из-за секс-скандала.

Его обвинили в сексуальных домогательствах несколько мужчин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Netflix остановила сотрудничество с Кевином Спейси

Полиция Лондона расследует три заявления о сексуальном насилии со стороны актера.

Новые актеры сериала - кто они?

Дайан Лейн снялась в таких фильмах, как "Трамбо", "Чаплин" и "Идеальный шторм". Ее номинировали как лучшую актрису на "Оскар" в 2002 году за игру в "Неверной".

Она также сыграла в фильмах "Человек из стали" и "Бэтман против Супермена".

Грег Киннер снимался в фильмах "Маленькая мисс Счастье" и "Лучше не бывает". За роль а последнем его номинировали на "Оскар".