Netflix возобновляет съемки "Карточного домика"
Компания Netflix возобновляет съемки последнего сезона сериала "Карточный домик".
Также производители сериала сообщили о привлечении к съемкам двух новых актеров. К Робин Райт присоединятся актеры Грег Киннер и Дайан Лейн.
Netflix в среду уже начал работу над продолжением сериала с новыми актерами.
Ранее компания заявила, что разрывает сотрудничество с Кевином Спейси из-за секс-скандала.
Его обвинили в сексуальных домогательствах несколько мужчин.
Полиция Лондона расследует три заявления о сексуальном насилии со стороны актера.
Новые актеры сериала - кто они?
Дайан Лейн снялась в таких фильмах, как "Трамбо", "Чаплин" и "Идеальный шторм". Ее номинировали как лучшую актрису на "Оскар" в 2002 году за игру в "Неверной".
Она также сыграла в фильмах "Человек из стали" и "Бэтман против Супермена".
Грег Киннер снимался в фильмах "Маленькая мисс Счастье" и "Лучше не бывает". За роль а последнем его номинировали на "Оскар".