Сенат Канады поддержал гендерно нейтральный гимн

Копірайт зображення Reuters Image caption С 1980 года в Сенат Канады вносили 12 законопроектов, чтобы избавиться от отсылки к "сыновьям"

Сенат Канады одобрил законопроект, меняющий текст англоязычной версии гимна - он предусматривает замену слов на гендерно нейтральные.

Закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

В англоязычной версии гимна "О Канада" в строке "True patriot love in all thy sons command" ("Любовь патриотов в сердцах твоих сыновей") слова "thy sons" (твоих сыновей) заменят на "of us" (наших).

Законопроект с 2016 года застрял в Сенате, поскольку консерваторы выступали против него. Однако в среду за него все же проголосовали.

Борьба за изменение двух слов в тексте "О Канада" вызвала бурные дебаты.

В 2010 году подобную инициативу отклонили консерваторы, имевшие тогда большинство в парламенте.

Новый законопроект впервые представил в 2016 году либеральный депутат Маурил Белангер, у которого диагностировали боковой амиотрофический склероз. Он умер в этом году.

С 1980 года, когда "О Канада" официально стала гимном страны, в Сенат вносили 12 законопроектов с целью избавиться от отсылки к "сыновьям", но все попытки до сих пор проваливались, сообщает CBC.

"Равенство"

Группа женщин, среди которых писательница Маргарет Этвуд и бывшая премьер-министр Ким Кэмпбелл, начала в 2013 году новую кампанию за то, чтобы в тексте гимна "учитывалось равенство всех канадцев".

Этвуд приветствовала решение Сената в Twitter.

Однако не все канадцы поддерживают нововведение. "Я не буду петь гимн по-другому", - пишут некоторые пользователи Twitter.

Песню впервые исполнили в 1880 году, а позже появились несколько различных вариантов ее текста. Оригинальный текст песни был написан на французском языке.

Статус национального гимна "О Канада" получила в 1980 году.

Обращение к "сыновьям" появилось в английской версии песни в 1913 году. Во французской версии таких отсылок нет.