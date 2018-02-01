Скандал с Lactalis: продукция могла быть заражена больше десяти лет назад

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Французская группа компаний Lactalis признала, что некоторые ее продукты могли были заражены уже более десяти лет назад.

В прошлом году миллионы пачек сухого молока отозвали из продажи по всему миру из-за вспышки сальмонеллы.

Исследователи говорят, что тот же штамм сальмонеллы стал причиной еще одной вспышки, произошедшей в 2005 году.

Компания признала, что с тех пор от зараженных продуктов могли пострадать и другие дети.

В интервью газете, опубликованном в четверг, руководитель Lactalis Эммануэль Беснье заявил, что завод, находившийся в центре прошлогоднего скандала, также несет ответственность за вспышку в 2005 году.

Известно, что тогда заболело 146 детей.

Во время последней вспышки, произошедшей в конце прошлого года, заболело по меньшей мере 38 детей во Франции и Испании.

Исследователи утверждают, что бактерия сальмонеллы находилась на заводе в Креоне, и после ее обнаружения он был закрыт.

По их данным, в период с 2005 по 2016 годы заболели еще 25 младенцев.

Французские правоохранительные органы расследуют это дело и проводят обыски на производственных мощностях компании.

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В январе компания отозвала из 83 стран более 12 млн пачек сухого молока для детского питания из-за скандала с сальмонеллой.

Судебный иск против Lactalis подали родители, которые говорят, что их дети почувствовали себя плохо после употребления продукции.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции с объемом продаж в 17 млрд евро в год.

В состав Lactalis входят 246 производств в 47 странах. Только во Франции в компании работает 15 тысяч человек.