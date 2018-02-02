Павла Гриба оставили под стражей, ему стало хуже - отец задержанного

Копірайт зображення ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ Image caption Павла Гриба держат в России в следственном изоляторе более пяти месяцев

Краснодарский краевой суд в четверг не удовлетворил апелляцию адвоката Павла Гриба на изменение меры пресечения, оставив гражданина Украины, которого в России обвиняют в терроризме, под стражей до 4 марта 2018 года.

"Решение суда было ожидаемым, Павла оставили под стражей", - так ВВС Украина прокомментировал решение суда отец парня Игорь Гриб.

А вот само заседание практически стало неожиданностью.

"Вчера проводились следственные действия в Краснодаре. Когда адвокат туда приехала, она случайно от третьего лица узнала, что сегодня в 10 утра по московскому времени состоится суд по рассмотрению апелляции. То есть никаких сообщений не было", - рассказывает отец Павла Гриба.

Он также сообщил, что родственники хотели бы поехать на заседание, но адвокат сообщила только вчера вечером, и никто из близких Павла не успел бы добраться до Краснодара. Поэтому отец парня считает, что российская власть хочет максимально ограничить присутствие и адвокатов, и родственников во время судебного разбирательства.

Родители опасаются "роковых последствий"

"Адвокат видела его вчера, а до этого в декабре. Она констатировала ухудшение состояния здоровья. Сын жалуется на сильную боль в желудке, в животе, общую слабость. Все это время - более пяти месяцев, которые он находится в следственном изоляторе, - надлежащей медицинской поддержки не было".

Отец напоминает, что у сына - синдром портальной гипертензии. "Это связано фактически со всеми внутренними органами. Если не принимать лекарства, если не придерживаться диет, то это может привести к внутреннему кровоизлиянию. Это очень специфическая болезнь, и есть очень мало специалистов, которые в ней разбираются", - говорит Игорь Гриб.

Копірайт зображення Facebook Ігор Гриб Image caption Отец задержанного Игорь Гриб с фотографией сына

"Если, не дай Бог, произойдет внутреннее кровотечение - в Краснодаре нет врачей, которые могут помочь. Это может привести к фатальным последствиям", - обеспокоен отец Павла.

По его словам, всю жизнь его сын периодически принимал курсы поддерживающих препаратов. Обследование в Краснодаре проводили осенью по требованию Европейского суда по правам человека.

"Наши врачи увидели, что тот диагноз, который поставили в России, был этажный. Российские врачи заключили, что эта болезнь позволяет Павлу находиться за решеткой и не угрожает жизни", - рассказывает мужчина.

"На все наши обращения и жалобы российская сторона не реагирует. И не только на наши. Неоднократно обращалась омбудсмен Украины г-жа Лутковская к российской коллеге Москальковой, чтобы Павел получил лекарства и передачи, чтобы к нему допустили врачей. Но на все эти обращения российская сторона не отвечает", - добавляет Игорь Гриб.

• Российский омбудсмен говорит, что состояние здоровья Гриба удовлетворительное

В ноябре 2017 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ответе на запрос омбудсмена Украины относительно состояния здоровья Павла Гриба сообщала, что по прибытии в СИЗО России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям.

Только одно письмо

За пять месяцев пребывания сына в российском СИЗО родители получили от него только одно письмо - перед Новым годом.

Копірайт зображення OLHA GRYB Image caption Павел Гриб

Мать Павла в Краснодар ездила три раза - и ни разу ей не дали разрешения на встречу. По телефону тоже не разрешают общаться. Информацию о состоянии здоровья парня родители получают только от адвоката.

"Также разрешение на встречу с Павлом не предоставляется и консулу. Последняя встреча была в ноябре, продлилась не более пяти минут, и представитель следственного изолятора прервал ее", - отмечает Игорь Гриб.

19-летний украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси 24 августа. Только через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию, что он находится в СИЗО в Краснодаре.

Его задержали по обвинению по статье "о терроризме".

Две недели о судьбе парня ничего не было известно. Белорусские правоохранители заявляли, что у них его нет.

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype.