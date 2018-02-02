Британские исследователи: больных психозом надо лучше лечить

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Британские исследователи утверждают, что забота о людях с тяжелыми психическими заболеваниями - не на должном уровне.

Люди, которые перенесли первую стадию психоза, должны получать более качественные услуги.

Исследования британских либеральных демократов показывают, что можно вовремя выявить это заболевание, но у человека не всегда есть возможность получить правильное лечение.

Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что "анализ ситуации дает лишь частичную картину прогресса".

Новые стандарты лечения психоза ввели в апреле 2016 года.

Согласно им, не менее 50% людей с начальной стадией психоза должны получить помощь уже в течение двух недель.

Бывший британский чиновник Норман Лэмб, который занимался этим вопросом, сообщил, что программа лечения психоза не реализуется на должном уровне.

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Официальные данные свидетельствуют, что 72% пациентов на начальной стадии психоза начинают лечение. Однако, по словам г-на Лэмба, предложения пройти полный комплекс лечения от Национального института здоровья получают менее трети из них.

Исследование показывает, что из 45 опрошенных больных 12 сказали, что смогли получить полный комплекс лечения, а 24 - не получили вообще. Еще пять сообщили, что имеют прогресс в лечении, четверо не предоставили информации по этому поводу.

Необходимо финансирование

Обычно лечение предусматривает сочетание лекарств и психологической терапии, в том числе семейную и социальную поддержку.

"Могли бы мы представить себе ситуацию, когда пациент с онкологическим заболеванием не получает полного лечения, в котором он нуждается?", - спрашивает Норман Лэмб.

По его словам, надо инвестировать в это направление.

Национальный институт здоровья Великобритании рассчитал, что объем надлежащей медицинской помощи в сфере лечения психоза будет стоить более 8 тысяч фунтов на одного пациента.

Руководитель психиатрической службы фонда Dorset Healthcare Майк Келли сообщил, что в сферу психиатрической медицины привлекают персонал для заполнения вакантных должностей. Это необходимо для оказания как можно более качественной помощи пациентам.

"Кроме того, нужно дополнительное финансирование, чтобы идти в ногу со спросом", - говорит он.

В Национальном институте здоровья сообщили, что общее финансирование сферы охраны психического здоровья растет довольно быстрыми темпами.

По информации, ежегодно 10 тысяч человек проходят лечение психоза на ранней стадии, более 3/4 пациентов получают необходимое лечение в течение двух недель.