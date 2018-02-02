В Чернигове задержали похитителей памятников Коцюбинскому и Пушкину

Полиция Чернигова задержала группу ранее судимых наркозависимых лиц, обвиняемых в похищении бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина. Об этом ВВС Украина сообщил представитель Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль.

"У полиции есть ряд доказательств и свидетельства очевидцев, указывающие на причастность к совершению преступления именно этих лиц. Решается вопрос о предъявлении подозрения в совершении правонарушений и избрании меры пресечения", - сказал спикер.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 185 (кража) и 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины нарушителям грозит от 3 до 5 лет тюремного заключения. Также будет учитываться то, что эти люди уже привлекались к ответственности.

Сейчас бюсты Коцюбинского и Пушкина, найденные полицией 4 января в тайнике в лесопарке, хранятся в полиции.

Копірайт зображення ПОЛИЦИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ Image caption Этот памятный знак украшал бюст Александра Пушкина

100-килограммовый бюст Михаила Коцюбинского пропал в ночь на 18 декабря. А утром 31 декабря стало известно, что неизвестные украли и бюст Александра Пушкина.

В полиции проверяли пункты приема металлолома по всей области, а также людей, которых ранее ловили на кражах.

Image caption Постамент, на котором стоял бюст Коцюбинского

Могила Михаила Коцюбинского расположена в исторической части Чернигова возле Ильинской церкви. Там он был похоронен еще в 1913 году.

Это место в последнее время неоднократно пытались осквернить. В частности, неизвестные повредили ограду вокруг могилы - выломали некоторые элементы, вероятно, чтобы сдать на металлолом.

Памятник Пушкину установили 25 сентября 1900 года - к столетию со дня рождения поэта, который дважды бывал в Чернигове.