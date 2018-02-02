В США 12-летняя девочка "случайно" открыла огонь в школе

Копірайт зображення AFP/GETTY

Стрельба, которую открыла 12-летняя девочка в школе в Калифорнии, была непреднамеренной, заявила полиция Лос-Анджелеса.

В результате инцидента пострадали пять человек.

Девочке предъявили обвинение в "непреднамеренном выстреле из огнестрельного оружия".

Состояние 15-летнего парня, которому выстрелили в голову, и 15-летней девушки, которой пуля пробила запястье, стабильное. Врачи прогнозируют, что они смогут полностью восстановиться после полученных ранений.

11-летний мальчик, 12-летняя девочка и 30-летняя женщина получили незначительные травмы, в них не было прямого попадания.

На месте инцидента нашли полуавтоматический пистолет.

Стрельба произошла утром в четверг в средней школе Сальвадора Кастро в районе Вестлейк.

Студент, находящийся в классе на момент стрельбы, рассказал ABC News, что, вероятно, девочка решила, что оружие игрушечное, и "не хотела" никого подстрелить.

Копірайт зображення CBS Image caption Полиция проверяет учеников после эвакуации из школы

По информации с сайта, где сообщается о случаях насилия с применением оружия в США, в 2017 году в стране произошло более двух тысяч случаев непреднамеренной стрельбы.

Этот инцидент со случайной стрельбой стал уже 166-м в этом году в целом и третьим, произошедшим в американских школах за последние несколько недель.

23 января ученик в Кентукки открыл огонь по ученикам. В результате погибли двое 15-летних подростков, еще 17 получили ранения.

А накануне 16-летнего школьника задержали после того, как он ранил подростка в школе в Техасе.